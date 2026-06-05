Mistério revelado? Internautas apontam teoria sobre o OVNI no Paraná

Influenciador que avistou OVNI flagra novas luzes no céu e divulga vídeo (Instagram)

O mistério da possível aparição de OVNIs na zona rural de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba (PR), parece ter sido resolvido. Ao menos, é o que dizem internautas nas redes sociais que também vivem na região, em publicações feitas nessa quinta-feira (4/6). As versões são contrárias à apresentada pelo influenciador Mayk Leão, morador da área, e corroborada pelo apresentador Luciano Tigre.

Nas redes, indivíduos concordam que, de fato, não há rave ou platanções por lá. No entanto, afirmam que as luzes não tem qualquer relação com presença de seres extraterrestres no Brasil. Trata-se, na realidade, da iluminação vinda de uma chácara, localizada no topo de uma serra no local.

Em um perfil na internet, um casal, dono do perfil @casalcampistapr, mostra imagens da chácara, à distância, em meio a tentativa de comprovar a direção de onde vêm as luzes. De acordo com eles, a direção apontada é a mesma mostrada por Mayk. De acordo com os internautas, o influencer "provavelmente se impressionou com as luzes" da chácara.

Mayk responde e justifica versão própria

No fim da noite dessa quinta, o próprio influenciador também foi às redes para mostrar que as luzes vindas da chácara não são as avistadas por ele. De acordo com Mayk, apesar de virem de um local próximo ao flagrado por ele, no domingo (31/6), não são nem do mesmo formato, e nem apresentam as mesmas cores.

"Naquele dia, era bem diferente. Eu não sei o que é isso, de verdade, mas o que está vindo de lá, com certeza, não é um OVNI. Desde domingo, nada mais apareceu por ali. Tem uma lanterna ali, é claramento humano, de verdade. Em todos esses último dias, aquilo, naquela área, ficou tudo escuro. Agora, hoje, está cheio de luz", disse Leão.

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