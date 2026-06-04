Vídeo atribuído à mulher presa após se passar por menina de 12 anos repercute nas redes

Vídeo seria de mulher suspeita de fingir ter 12 anos em Joinville (Reprodução de vídeo)

Um vídeo atribuído à mulher presa suspeita de fingir ter 12 anos e enganar a família que a acolhia, em Santa Catarina, tem chamado a atenção nas redes sociais. Na gravação, ela manda um recado com voz infantilizada para "mãe da tia Renata".

“Oi, mãe da tia Renata, tudo bem? Eu só queria dizer que a senhora é linda, especial para mim, para Jesus, que eu amei a senhora. A senhora está dentro do meu coração e nas minhas orações. Eu vim aqui só para dizer isso e dizer que a senhora é uma princesa de Jesus”, diz.

A mulher, de 37 anos, foi presa em flagrante na última terça-feira (2) por policiais civis da 6ª Delegacia de Polícia de Joinville, suspeita de estelionato e falsa identidade. Segundo a Polícia Civil de Santa Catarina, ela utilizada o nome falso de “Gabriele” e teria vivido 14 meses com a família.

De acordo com as investigações, a suspeita teria procurado uma igreja local alegando ter fugido do Pará após sofrer maus-tratos. A partir disso, passou a receber apoio da comunidade religiosa, que ajudou com moradia e assistência financeira.

Para sustentar a farsa, a mulher dizia ter autismo e outras condições de saúde, além de afirmar que sua aparência adulta seria resultado de uso forçado de hormônios na infância. Ainda segundo a polícia, ela simulava comportamentos infantis, como uso de mamadeira e chupeta.



