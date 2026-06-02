'Queda foi muito feia', diz influencer sobre morte de idosa em Congonhas

Maria da Glória Pereira da Silva Fávaro sofreu uma queda da escada ao descer de um voo da Latam que tinha saído de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo

Maria da Glória Pereira da Silva Fávaro (Reprodução)

O influenciador pernambucano Júlio Mamute, que soma mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, relatou no Instagram um alerta sobre as escadas de desembarque nos aeroportos. Ele disse que estava no mesmo voo de Maria da Glória Pereira da Silva Fávaro, idosa que morreu após sofrer um acidente no Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo.

"Quantas vezes eu já não desci dessas escadas, que são íngremes ao ponto de que se não fossem tão íngremes ela não teria dado uma cambalhota, a queda não teria sido tão feia."

Na sexta-feira, 29, ela sofreu uma queda da escada ao descer de um voo da Latam que tinha saído de Ribeirão Preto, no interior do Estado. A vítima, de 72 anos, chegou a ser socorrida, mas morreu dois dias depois no hospital.

"Foi bem difícil presenciar aquilo assim de perto. Embora ela ainda tenha sido socorrida com vida, naquele momento nós achávamos que ela já tinha falecido porque a queda foi muito feia, realmente."

"Ela foi socorrida sem pulso, sem respirar. Aquilo me chocou tanto, ver aquilo acontecer, que eu fui lá no aeroporto, fui conversar com funcionários, não me dei por satisfeito porque eu queria entender se aquilo já tinha ocorrido e me relataram que um outro idoso caiu do mesmo tipo de escada pouco tempo antes. Não foi fatal, como infelizmente foi desta vez, mas o alerta que fica aqui é que tenham cuidado."

A Latam informou, em nota, que Maria da Glória Pereira da Silva Fávaro sofreu uma queda ao descer a escada durante o desembarque do voo LA3785.

A Aena, concessionária responsável pelo Aeroporto de Congonhas, disse, também em nota, que suas equipes médicas foram acionadas logo após o ocorrido. A mulher recebeu os primeiros socorros no local e foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jabaquara.

Segundo a Latam, uma colaboradora da companhia aérea acompanhou Maria até a unidade de saúde e permaneceu no local até a chegada dos familiares. Ela foi transferida para o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no domingo.

"A Latam lamenta profundamente o falecimento da passageira e é solidária com seus familiares", afirmou a empresa.

"A companhia ressalta que segue todos os protocolos previstos para esse tipo de situação, reiterando que adota todas as medidas de segurança possíveis, técnicas e operacionais, para garantir uma viagem segura para todos."

A Aena também lamentou a morte da passageira e manifestou "solidariedade aos familiares e amigos".

A Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) afirmou que o caso foi registrado como morte suspeita - morte acidental na 2ª Delegacia de Polícia de Atendimento ao Turista, localizada no Aeroporto de Congonhas.

"Diligências são realizadas visando o esclarecimento da morte", acrescentou a pasta.

Caso semelhante

No ano passado, outra pessoa também morreu após cair de uma escada durante o desembarque de um voo - desta vez, no Aeroporto de São José do Rio Preto, no interior paulista.

Um homem de 67 anos caiu enquanto desembarcava de um voo da Latam que havia partido do Aeroporto de Congonhas.

Na época, a companhia aérea lamentou o ocorrido e afirmou ter solicitado assistência imediata aos socorristas que atuavam no local. A ASP - Aeroportos Paulistas, concessionária responsável pelo Aeroporto de São José do Rio Preto, também lamentou a morte.

