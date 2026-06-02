Problema na comunicação com aviões afeta voos em Congonhas e Guarulhos, em São Paulo

Passageiros relataram nas redes sociais que falhas afetam pousos e decolagens e reclamaram de falta de informações

Aeroporto de Congonhas (Foto: Divulgação)

Um problema na comunicação de torre com aviões na manhã desta terça-feira, 2, afetou voos no Aeroporto de Congonhas, localizado na zona sul de São Paulo, e no Aeroporto Internacional de Guarulhos, que fica na região metropolitana de São Paulo.

Passageiros relataram nas redes sociais que falhas afetam pousos e decolagens e reclamaram de falta de informações.

A Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), disse que houve uma interrupção temporária das operações aéreas, nos aeródromos da região de São Paulo.

"A suspensão provisória foi motivada por um problema técnico operacional externo. Destaca-se, ainda, que as aeronaves foram devidamente sequenciadas, cumprindo rigorosamente todos os requisitos internacionais de segurança de voo e mantendo o fluxo operacional previsto para os aeródromos", disse. A FAB ressalta que as atividades já foram restabelecidas completamente.

Procurada, a Aena disse que o aeroporto chegou a ser fechado na manhã desta terça-feira, mas os voos foram retomados. Não há informações sobre o período da duração do problema. A GRU Airport afirma que se trata de uma pane no tráfego aéreo de São Paulo.

Em abril deste ano, uma falha técnica no controle regional do espaço aéreo paralisou operações por mais de uma hora e afetou Congonhas, Guarulhos e Viracopos.