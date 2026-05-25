Atestado de óbito indica causa da morte do fisiculturista Gabriel Ganley

O corpo de Gabriel foi encontrado por um amigo no apartamento onde morava, no último sábado (23)

Fisiculturista Gabriel Ganley (Foto: Reprodução/Instagram)

O atestado de óbito do fisiculturista Gabriel Ganley, de 22 anos, indicou que ele teve morte súbita causada por cardiomiopatia hipertrófica. As informações são do portal g1. O caso ainda está sob investigação da polícia e a Secretaria de Seguraça Pública de São Paulo aguarda resultados do Instituto de Medicina Legal (IML) para mais esclarecimentos.

A doença, que pode ser adquirida por hereditariedade ou fatores genéticos, faz com que o miocárdio (músculo do coração) fique mais espesso e dificulte o bombeamento de sangue e relaxamento do órgão, e segundo especialistas, pode ser agravada por uso de anabolizantes. Não há confirmação de que Gabriel fazia uso dessas substâncias.

O corpo de Gabriel foi encontrado por um amigo no apartamento onde morava, na Zona Leste de São Paulo, no último sábado (23), após amigos e familiares relatarem não conseguir entrar em contato com o jovem desde a noite de quinta-feira (21). Ao chegar no local, o amigo de Gabriel arrombou a porta com a ajuda de funcionários do prédio, e foi quando encontrou o fisiculturista sem vida na cozinha.

A Polícia Militar foi acionada e a morte foi registrada como suspeita. No apartamento de Gabriel, foram apreendidos medicamentos, possivelmente anabolizantes, dos quais ele já declarou, em vida, fazer uso.

Em depoimento, a mãe do fisiculturista, Clarisse Ganley Christophe, disse que o filho não tinha histórico de doenças cardíacas. Ela mora no Rio de Janeiro, mas viajou à São Paulo ao ser informada da morte do filho.

O corpo de Gabriel foi cremado em uma cerimônia reservada na manhã desta segunda-feira (25).