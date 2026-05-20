Recém-nascido morre após ser abandonado entre paredes na Paraíba

O caso ocorreu na terça-feira (19) (Reprodução/Redes sociais)

Um recém-nascido morreu após ter sido abandonado entre as paredes de duas residências no município de Caaporã, no Litoral Sul da Paraíba.

O bebê foi localizado na manhã da terça-feira (19) depois de moradores da região ouvirem barulhos que vinham da parede de uma das casas. O recém-nascido foi resgatado ainda com vida e encaminhado ao Hospital Municipal de Alhandra para os primeiros atendimentos. Em seguida, foi transferido para o Hospital de Trauma de João Pessoa e, por fim, levado para o Hospital Edson Ramalho, segundo o portal g1.

A criança apresentava um corto-contuso, uma lesão que combina o efeito de um corte com o de uma pancada, na região frontal da cabeça. Segundo o diretor-geral do Hospital Edson Ramalho, Aluízio Lopes, o bebê chegou a apresentar nove paradas cardiorrespiratórias e não resistiu.

A mãe do bebê foi identificada e, de acordo com a Polícia Civil da Paraíba, se trata de uma adolescente de 17 anos que escondeu a gestação da família e do namorado por temer a reação dos pais. A jovem foi encaminhada para atendimento médico após o depoimento.

O caso será acompanhado pela Justiça, já que a genitora é menor de idade e está em situação de vulnerabilidade social. O pai da criança não foi localizado.