A nova terapia é indicada para o tratamento de doenças inflamatórias crônicas e autoimunes

Anvisa aprova novo medicamento para psoríase, Crohn e colite ulcerativa (Divulgação)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, nesta segunda-feira (11), o registro do medicamento Yesintek, indicado para o tratamento de doenças autoimunes e inflamatórias crônicas.

A nova solução terapêutica é injetável e pode ser aplicada de forma subcutânea e por infusão intravenosa.

O produto foi avaliado como um biossimilar ao Stelara. Isso significa que o medicamento apresenta equivalência em qualidade, segurança e eficácia em relação ao biológico de referência, conforme critérios estabelecidos pela regulamentação vigente.

A nova terapia é indicada para:

- Adultos e crianças a partir de 6 anos com psoríase em placa de moderada a grave, especialmente nos casos em que tratamentos convencionais, como ciclosporina, metotrexato ou fototerapia, não apresentaram resposta adequada, foram contraindicados ou causaram intolerância.

- Pacientes com artrite psoriásica ativa, de forma isolada ou em associação com metotrexato, quando há resposta insuficiente a terapias anteriores. A indicação se estende ainda a crianças acima de 6 anos com a doença.

- Pacientes adultos com quadro moderado a grave de doença de Crohn que não responderam ou perderam resposta a terapias convencionais ou a medicamentos biológicos, como os anti-TNF-alfa, ou que apresentem contraindicações.

- Adultos com colite ulcerativa ativa moderada a grave, especialmente em situações de resposta inadequada, perda de resposta ou intolerância a tratamentos convencionais ou biológicos.