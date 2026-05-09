Chapéu azul vira portal para a Copa

Nova campanha "Convoque" do Esportes da Sorte reúne astros e influenciadores em narrativa que mistura fantasia e entretenimento

Engenhosa e divertida, a campanha visa consolidar a presença da plataforma ao longo da Copa do Mundo (Divulgação/Esportes da Sorte)

O Esportes da Sorte lançou a campanha “Convoque”, desenvolvida para ampliar a conexão da marca com o universo da Copa do Mundo por meio de uma linguagem que mescla entretenimento, cultura pop e a paixão pelo futebol.

A peça central da ação transforma o já conhecido chapéu azul da plataforma em um elemento narrativo fundamental, funcionando como um “portal” lúdico entre o cotidiano dos torcedores e um universo inspirado na experiência da marca.



A estratégia marca um movimento para consolidar a presença da plataforma no território das apostas esportivas durante o Mundial, preservando a identidade de diversão que pauta sua comunicação.

O filme principal apresenta o icônico acessório e reúne um elenco de peso, unindo personalidades da música, do digital e do esporte, como Léo Santana, Jojo Todynho, Cerol, Duda Gutierrez, Marcelinho Carioca, Luizinho Freitas e Bruno Formiga. Além disso, a marca planeja uma sequência para este primeiro filme, prevista para estrear ainda no fim de maio.



Veja também: Compliance e IA entram no centro do debate sobre confiança digital no Recife

No enredo, a jornada começa quando um personagem comum, ao sair de uma partida de futebol de rua, encontra o chapéu azul brilhando. Ao vesti-lo, ele é transportado para uma partida “fora da realidade”, em um ambiente que combina referências do futebol, do cassino e da cultura digital. O roteiro utiliza humor, exagero visual e elementos de fantasia para construir uma narrativa conectada ao prazer do jogo e ao entretenimento responsável.



“A campanha reforça nossa estratégia: ampliar a presença no território esportivo sem perder o DNA de diversão reconhecido pelo público. O chapéu azul passa a funcionar como um ativo narrativo que conecta diferentes universos da nossa experiência”, destaca Marcela Campos, vice-presidente do Grupo Esportes Gaming Brasil. O grupo detém as marcas Esportes da Sorte, Onabet e Lottu, operando com licença concedida pelo Ministério da Fazenda (SPA/MF).



Com criação da agência Brenda e produção da Nocandy, a campanha aposta em uma abordagem multiplataforma, com veiculação em TV, OOH, YouTube e redes sociais. A estratégia acompanha o crescimento da disputa por atenção no setor durante o principal evento do calendário global.

Além do investimento em entretenimento, o filme encerra com mensagens de jogo responsável, reafirmando o compromisso institucional com práticas de proteção ao usuário no mercado regulado.

