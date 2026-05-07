Acusada de agredir doméstica grávida é presa enquanto tentava fugir

Policial militar que teria ajudado agressora também foi preso em São Luíz (MA) e responde a processo instaurado na corregedoria da PM

Uma funcionária doméstica de 19 anos, grávida de cinco meses, afirmou ter tentado proteger a barriga durante as agressões que sofreu da ex-patroa em Paço do Lumiar (Reprodução/TV Mirante)

A Polícia Civil cumpriu, nesta quinta-feira (7), mandado de prisão preventiva contra a empresária Carolina Sthela Ferreira dos Anjos, acusada de agredir uma doméstica. A acusada foi presa em Teresina (PI), enquanto tentava fugir. O crime ocorreu, em Paço do Lumiar, na Grande São Luís (MA). A vítima, uma mulher de 19 anos, está grávida de cinco meses.

Em nota, a Secretaria de Estado da Segurança Pública do Maranhão (SSP-MA) informou que a prisão foi feita em ação conjunta entre as Polícias do Maranhão e Piauí.

Nas redes sociais, o governador do estado, Carlos Brandão, também confirmou a prisão. “A investigação segue para identificar todos os envolvidos e tomar as medidas cabíveis. A vítima das agressões, Samara Regina, recebe toda a assistência necessária do nosso governo”, escreveu.

Além de Carolina, o policial militar Michael Bruno Lopes Santos, citado nas denúncias, foi preso em São Luíz (MA) e responde a processo instaurado na corregedoria da PM. Em áudios atribuídos à empresária, ela afirma que não foi encaminhada à delegacia por conhecer um dos agentes que atenderam a ocorrência.

Em relato ao g1, a vítima contou que foi agredida com socos, tapas, puxões de cabelo e empurrões por mais de uma hora,. “Passei boa parte do tempo protegendo a barriga. Eles não se importavam”, relatou. As agressões começaram após Carolina ter acusado a funcionária de roubar um anel, posteriormente encontrado em um cesto de roupas na residência.

O Correio tenta contato com a defesa da empresária. Em caso de resposta, a matéria será atualizada.

Confira a nota da SSP na íntegra

A Secretaria de Estado da Segurança Pública do Maranhão (SSP-MA) informa que Carolina Sthela Ferreira dos Anjos, investigada por agressões contra uma jovem grávida no município de Paço do Lumiar, foi presa nesta quinta-feira (7), em Teresina (PI), quando tentava fugir.

A prisão foi realizada pelas Polícias Civis do Piauí e do Maranhão, em ação de cooperação entre as forças de segurança dos dois estados, após trabalho de Inteligência e cumprimento de mandado expedido pela Justiça na madrugada de hoje.

O policial militar Michael Bruno Lopes Santos, citado nas denúncias, também foi preso, em São Luís, e responde a procedimento instaurado pela Corregedoria da PMMA para apuração de sua conduta e responsabilidade no caso.

As investigações seguem em andamento para completa apuração dos fatos, identificação de todos os envolvidos e adoção das medidas cabíveis.

Novas informações serão divulgadas oportunamente, desde que não comprometam o andamento das investigações e dos procedimentos em curso.

Confira a matéria no site do Correio Braziliense.