Lula chega à Casa Branca para reunião com Trump

A visita de trabalho tem o objetivo de tratar de assuntos interessantes aos dois países

Lula (PT) chegou, na tarde desta quinta-feira (7), à Casa Branca, em Washington, para o seu encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Fotos: AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou, na tarde desta quinta-feira (7), à Casa Branca, em Washington, para o seu encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A visita de trabalho tem o objetivo de tratar de assuntos interessantes aos dois países. Esta é a segunda vez que os líderes se reúnem com esse propósito, a primeira tendo acontecido na Malásia, em outubro de 2025, em meio a imposição das tarifas de 50% sobre a exportação de produtos brasileiros para os EUA e as sanções impostas a autoridades graças ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O presidente Lula foi acompanhado de uma comitiva composta por Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores; Dario Durigan, ministro da Fazenda; Márcio Rosa, ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia; Wellington César Lima e Silva, ministro da Justiça e Segurança Pública, e Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal.

É esperado que, com a presença dessas autoridades, temas como comércio, terras raras, combate ao crime organizado, conflitos internacionais e o cenário eleitoral brasileiro, entre outros, sejam discutidos na tarde de hoje. Com informações do portal g1.