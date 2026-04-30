Com câncer terminal, advogado faz o próprio velório: "Quero celebrar minha vida"

Ao fazer o anúncio nas redes sociais, Tiago Pitthan disse que quer "uma despedida em grande estilo"

Tiago Pitthan organizou uma celebração para o próprio velório (Renan Heimbach/Divulgação)

Em 2024, depois de descobrir que seu câncer de estômago já estava em estado avançado, o advogado e turismólogo Tiago Pitthan, de 46 anos, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, acabou se conformando com a possibilidade de morte pela doença. Foi esse pensamento que o motivou a planejar uma cerimônia diferente: o seu próprio velório.

Tiago passou a sentir com mais intensidade os sintomas da doença no fim do ano passado, quando o câncer alcançou os seus pulmões e tornou difícil a execução de tarefas do dia a dia que antes ele realizava com mais tranquilidade, mesmo durante a quimioterapia. Perdeu 22 quilos em menos de três meses e não tinha o mesmo ânimo, disposição e saúde para trabalhar, estudar, ou fazer atividade física — uma de suas coisas favoritas.

Ao anunciar seu “Velório em vida” nas redes sociais, o advogado disse que quer “uma despedida em grande estilo”.

“Nos últimos meses o câncer tem evoluído, tenho passado por dias difíceis. Por isso, enquanto ainda consigo, quero celebrar a minha vida com vocês. Decidi fazer um Velório em Vida, uma despedida em grande estilo! Vamos festejar, rir, nos divertir juntos! Não quero ser só um corpo dentro de uma caixa fazendo figuração, quero curtir o meu velório com vocês!”, escreveu.

O evento, que vai ter chope e atrações musicais, está marcado para o dia 30 de maio.