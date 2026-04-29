Jorge Messias pode colocar um representante de Pernambuco no STF após 62 anos

Se aprovado pelo Senado, Messias, de 45 anos, poderá permanecer no Supremo até 2055, quando completará 75 anos.

11 pernambucanos ocuparam vagas no Supremo Tribunal Federal (STF) (Domínio Público e José Cruz/Agência Brasil)

Em toda a história, 11 pernambucanos ocuparam vagas no Supremo Tribunal Federal (STF). O último foi Barros Barreto (à esquerda na foto), nomeado por Getúlio Vargas em 1939, durante o Estado Novo. Ele permaneceu na Corte até 1963, totalizando 24 anos como ministro.

Se aprovado pelo Senado, Messias, de 45 anos, poderá permanecer no Supremo até 2055, quando completará 75 anos, idade constitucional para aposentadoria compulsória. Se confirmado, ele poderá ter 30 anos de atuação na Corte.

Faculdade

A Faculdade de Direito do Recife, que é ligada à Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), onde Messias estudou, formou 40 ministros do STF ao longo da história.

O mais recente foi o paraibano Rafael Mayer, que se aposentou em 1989 após pouco mais de dez anos no tribunal.

A instituição foi criada em 1827 pelo imperador Dom Pedro I, assim como a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, hoje parte da Universidade de São Paulo (USP).

Estados sem ministros no STF

Segundo dados do próprio Supremo, seis Estados e o Distrito Federal nunca tiveram representantes na Corte, sendo eles o Acre, Amapá, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e Tocantins, além do Distrito Federal.

As unidades da federação que mais tiveram ministros no STF são:

Rio de Janeiro, com 33; Minas Gerais, 30; São Paulo, 26; Rio Grande do Sul, 18; Bahia, 14 e Pernambuco, com 11.