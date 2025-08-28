"Sistema está pisando no Oruam na cadeia", diz perfil do rapper

Nas redes sociais, o perfil de Oruam fez um desabafo sobre o descaso com o rapper, que está preso há mais de um mês

Rapper Oruam (Reprodução/Redes Sociais)

Oruam está preso há mais de um mês no Rio de Janeiro e a situação do cantor está gerando certo desespero. O perfil do rapper desabafou, nesta quinta-feira (28/8), sobre o estado ruim em que Oruam se encontra e a bronca sobrou até para outros rappers.

“Orochi e Baby são dois bobões brigando enquanto o sistema está pisando no Oruam na cadeia”, escreveu o responsável pelo perfil de Oruam. “Mauro vai saber de tudo quando sair”, completou o post.

A crítica foi direcionada aos rappers Orochi e Ar Baby, que estão polemizando nas redes sociais com as famosas diss tracks, músicas em que ofendem um ao outro. No Instagram, Poze do Rodo também foi bastante criticado por internautas por não estar se posicionando sobre a prisão de Oruam.



