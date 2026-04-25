Hackers miram "cidade dos bilionários" em Santa Catarina e desviam R$ 12 milhões

Ataque de hackers atingiu as contas municipais da prefeitura de Jaraguá do Sul, cidade que concentra grandes empresas e é um dos principais polos industriais de Santa Catarina

Ataque hacker veio à tona na quinta-feira (23) após o setor de Contabilidade da prefeitura detectar movimentações fora do padrão (MCTI/divulgação)

A prefeitura de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, informou que um ataque hacker desviou cerca de R$ 12 milhões de contas municipais mantidas em uma instituição financeira da cidade, após uma tentativa de fraude cibernética que mirava R$ 40 milhões. Segundo a administração, R$ 28 milhões foram bloqueados após a identificação das operações, mas parte dos valores já havia sido movimentada antes da reação da equipe técnica.

A cerca de 180 km de Florianópolis, Jaraguá do Sul é um dos principais polos industriais do estado e ganhou o apelido de "cidade dos bilionários" por concentrar grandes empresas. Entre elas está a WEG, multinacional que produz motores elétricos e geradores, e a Malwee, indústria têxtil voltada à produção de roupas e vestuário.

O ataque hacker veio à tona na manhã de quinta-feira (23), quando o setor de Contabilidade da prefeitura detectou movimentações fora do padrão nas contas do município. A checagem interna apontou tentativas de transferências e pagamentos que não seguiram os trâmites legais exigidos pela administração pública.

Até a publicação deste texto, a reportagem pediu manifestação da prefeitura de Jaraguá do Sul sobre o desvio, além da Polícia Civil e Federal sobre o andamento das investigações, mas ainda não havia recebido resposta. O espaço está aberto.

Diante da irregularidade, a prefeitura iniciou o bloqueio das operações e acionou as autoridades. Uma varredura feita pela área de tecnologia descartou a hipótese de falha interna ou uso indevido de credenciais de servidores.

"Portanto, ficou claro que houve um acesso externo no software da instituição bancária, responsável por fazer pagamentos", afirmou o chefe de Gabinete, João Berti, em nota publicada no site da prefeitura.

Segundo a administração, houve três tentativas de desvio. "Conseguimos um bloqueio manual de cerca de 95%, a partir do momento em que identificamos a situação, porém, algumas outras movimentações já tinham sido feitas anteriormente", disse Berti.

A prefeitura registrou ocorrência na Polícia Civil e comunicou o caso à Polícia Federal. "Agora, o Município aguarda os devidos encaminhamentos legais e término das investigações para reaver esses valores e tenho certeza que isso vai acontecer", informou o chefe de Gabinete.