Feminicídio de miss no Rio e morte de suspeito em cela: o que se sabe sobre o caso

Ana Luiza Mateus, de 30 anos, encontrada morta após cair de um prédio na Barra da Tijuca

Modelo e influenciadora Ana Luiza Mateus, de 30 anos, encontrada morta após cair de um prédio na Barra da Tijuca (Reprodução/Redes Sociais )

Alerta: o texto abaixo aborda temas sensíveis como violência contra a mulher e violência doméstica. Se você se identifica ou conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, ligue 180 e denuncie.

O caso da modelo e influenciadora Ana Luiza Mateus, de 30 anos, encontrada morta após cair de um prédio na Barra da Tijuca, na zona sudoeste do Rio, é investigado como feminicídio pela Polícia Civil do Estado.

O principal suspeito é Endreo Lincoln Ferreira da Cunha, namorado da mulher, que foi preso em flagrante e encontrado morto dentro da cela horas depois da detenção na quarta-feira, 22.

Segundo informações iniciais, o casal teria discutido na noite anterior. Na madrugada, moradores relataram ter ouvido um forte barulho, possivelmente relacionado à queda da vítima.

A partir disso, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) passou a reunir depoimentos de testemunhas, analisar mensagens trocadas e outros elementos para tentar reconstruir a dinâmica do que ocorreu dentro do imóvel. De acordo com os investigadores há relatos de um histórico de conflitos entre o casal.

Em entrevista à TV Globo, o delegado responsável pelo caso, Renato Martins, afirmou ainda que depoimentos apontam o namorado da modelo como o principal responsável pelo crime.

A perícia foi acionada para esclarecer a sequência dos fatos e verificar a possibilidade de alteração da cena antes da chegada das autoridades. A morte do suspeito dentro da unidade prisional será apurada pela Polícia Civil.