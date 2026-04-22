André Mendonça autoriza ida de Vorcaro a hospital para fazer exames médicos

O ex-presidente do Banco Master teria relatado mal-estar na terça-feira,

Vorcaro teria admitido, em mensagens trocadas com sua então noiva, que os eventos faziam parte de seu modelo de negócios (Reprodução)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, autorizou nesta quarta-feira, 22, a ida do banqueiro Daniel Vorcaro a um hospital para fazer exames médicos. A decisão que está sob sigilo foi confirmada pelo Estadão.

O ex-presidente do Banco Master, que está preso na capital federal por suspeita de fraudes na gestão da instituição financeira, teria relatado mal-estar na terça-feira, segundo o portal g1.