BBB 26: veja quanto Tia Milena e Juliano Floss faturaram no reality

Aliados de Ana Paula Renault no Big Brother Brasil 26, os finalistas saíram com prêmios em dinheiro, imóvel e até carro

Milena e Juliano Floss durante bate-papo após a final (Reprodução/Redes sociais)

Além da vitória de Ana Paula Renault, consagrada campeã com 75,94% dos votos na noite dessa terça-feira (21), a final do Big Brother Brasil 26 também garantiu uma boa recompensa aos seus aliados mais próximos. Tia Milena e Juliano Floss, que chegaram ao Top 3, deixaram a casa com prêmios em dinheiro, um apartamento e, no caso do dançarino, até um carro elétrico.

Mesmo sem levar o prêmio principal, os finalistas do Big Brother Brasil 26 acumularam valores expressivos ao longo da competição.

Juliano Floss faturou R$ 30 mil na dinâmica Ganha-Ganha, em que os participantes escolhiam entre dinheiro ou vantagens no jogo. Por ter chegado à final, ele também garantiu um apartamento avaliado em R$ 270 mil. Além disso, venceu a prova do finalista e levou um carro elétrico, estimado em aproximadamente R$ 200 mil.

Já Tia Milena também saiu com R$ 30 mil conquistados na mesma dinâmica. Como integrante do Top 3, ela recebeu ainda um apartamento avaliado em R$ 270 mil.

A campeã Ana Paula Renault, por sua vez, acumulou o maior montante da história do programa. Além do prêmio principal de R$ 5,7 milhões, ela conquistou R$ 50 mil no Ganha-Ganha, um apartamento avaliado em R$ 270 mil e um carro híbrido 0 km.