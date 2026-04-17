Repórter da Band que morreu em acidente deixou filho de 9 meses

Alice Ribeiro, repórter da Band que morreu após acidente grave em Belo Horizonte (Reprodução/Redes Sociais )

Alice Ribeiro, repórter da Band que morreu nesta quinta-feira (16) após acidente grave na BR-381, em Belo Horizonte, deixou um filho de nove meses.

Carinhosamente chamado de “astronauta”, o bebê, que se chama Pedro, ganhou o apelido por usar um capacete para auxiliar na formação do crânio. Além da criança, Alice também deixa os pais, um irmão e o marido João, um agente da Polícia Rodoviária Federal.

O acidente também vitimou o repórter cinematográfico Rodrigo Lapa, de 49 anos. O carro em que os dois estavam colidiu de frente com um caminhão. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

A emissora lamentou a perda nas redes sociais. “A Band Minas lamenta profundamente o ocorrido com esses nossos companheiros queridos e está já prestando toda assistência aos familiares das vítimas.”, diz a publicação.