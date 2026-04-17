Band confirma morte encefálica de repórter vítima de acidente em MG

Alice tinha 35 anos e deixa os pais, um irmão, o marido e um filho de nove meses. Ela estava na TV Band Minas desde 2024

A repórter Alice Ribeiro, da Band Minas, teve a morte encefálica confirmada, nesta quinta-feira (16/4) (crédito: Reprodução Redes Sociais)

A repórter Alice Ribeiro, da Band Minas, teve a morte encefálica confirmada, nesta quinta-feira (16/4), pelo Hospital e Pronto-Socorro João XXIII, em Belo Horizonte. Ela estava internada após se envolver em um acidente com um caminhão na BR-381, na Região Metropolitana da capital mineira, na quarta-feira (15/4).

A morte encefálica indica a perda irreversível das funções cerebrais do paciente. O protocolo médico foi iniciado pela manhã e concluído nesta noite, após uma série de exames. Alice tinha 35 anos e deixa os pais, um irmão, o marido e um filho de nove meses. Ela estava na TV Band Minas desde 2024.

O repórter cinematográfico Rodrigo Lapa, de 49 anos, também morreu em decorrência do acidente. O carro em que os profissionais estavam se chocou de frente com um caminhão. As causas e circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas.

A emissora lamentou a perda nas redes sociais. “A Band Minas, em luto, lamenta a partida precoce de Alice, e afirma que está prestando toda a assistência à família da repórter”, diz a publicação.

As informações são do Correio Braziliense.