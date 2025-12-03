Quem era o homem que morreu durante exercício em academia em Olinda

Ronald José Salvador Montenegro será sepultado na quinta-feira (4), três dias após o acidente em academia

Ronald José Salvador Montenegro, de 55 anos, morreu após sofrer acidente em aacdemia (Foto: Reprodução/Instagram)

Ronald José Salvador Montenegro, de 55 anos, morreu na segunda-feira (1º) após ser atingido no tórax por uma barra enquanto realizava um exercício de musculação em uma academia de Olinda. Presidente do Centro Cultural Palácio dos Bonecos Gigantes de Olinda, ele deixava dois filhos e tem o sepultamento previsto para quinta-feira (4), no Cemitério Morada da Paz, em Paulista.

Imagens registradas pelas câmeras de segurança mostram que Ronald utilizava a chamada false grip, técnica em que o polegar não envolve a barra, deixando o peso apoiado apenas nas palmas e nos demais dedos. Durante o movimento, o equipamento escapa das mãos e atinge seu peito.

Frequentador de academias há mais de três décadas, Ronald era conhecido pela paixão pelo carnaval. Trabalhava como autônomo na área de logística e, nos últimos anos, morava próximo à RW Academia, em Jardim Atlântico. Ele era pai de Milena, de 25 anos, e Ronald, de 18.

Ronald não resistiu ao impacto do peso no tórax (crédito: Foto: Reprodução)

À frente do Centro Cultural Palácio dos Bonecos Gigantes de Olinda, localizado no bairro do Carmo, Ronald atuava na conservação e difusão da tradição dos bonecos gigantes. O espaço reúne um acervo permanente e realiza cortejos em eventos como casamentos, formaturas e recepções.

Em nota publicada nas redes sociais, o Centro Cultural lamentou a morte. “Hoje perdemos não apenas um líder, mas um amigo, um criador, um defensor apaixonado pela Cultura Popular e um dos grandes responsáveis por manter viva a tradição dos bonecos gigantes que encantam Olinda e o mundo”, afirmou a instituição, destacando que o legado do presidente seguirá presente no trabalho do grupo.

O espaço anunciou a suspensão das atividades até sexta-feira (5). “Agradecemos a compreensão de todos e pedimos que se juntem a nós em oração e homenagem a esse grande homem que deixou um legado eterno para a cultura e para a tradição do carnaval de Olinda”, conclui a nota.

