Operação prende suspeito de chefiar logística do maior assalto da história de Mato Grosso

A deflagração da operação ocorreu na mesma data em que o crime completa três anos

Assalto é considerado o maior e mais violento registrado em Mato Grosso (Reprodução)

A terceira fase da Operação Pentágono, deflagrada na quinta-feira (9) pela Polícia Civil do Mato Grosso, resultou na prisão do suspeito de chefiar a logística de uma organização criminosa apontada como responsável por planejar e roubar uma empresa transportadora de valores, na modalidade “domínio de cidades”, ocorrido em abril de 2023, no município de Confresa.

A operação também cumpriu 97 ordens judiciais, sendo 27 mandados de prisão e 30 de busca e apreensão, além do bloqueio de 40 contas bancárias dos envolvidos no assalto, que é considerado o maior e mais violento registrado no estado.

A deflagração da operação ocorreu na mesma data em que o crime completa três anos. As investigações apontaram que o grupo criminoso era altamente organizado em seis núcleos: comando e financeiro; planejamento e logística; execução; apoio e suporte no estado do Pará; apoio e suporte no estado do Tocantins e locação veicular, responsável pelo apoio durante a fuga.

O assalto foi marcado por violência extrema, com uso de armamento pesado, explosivos, incêndios e restrição da liberdade de vítimas, além de ações coordenadas para dificultar a resposta das forças de segurança, comum em casos da mesma modalidade.