Governo atualiza "lista suja" do trabalho escravo; Pernambuco aparece entre os estados com mais casos

Atualização inclui 169 novos empregadores, entre eles o cantor Amado Batista e a montadora BYD, e registra mais de 2,2 mil trabalhadores resgatados

Trabalho escravo. Foto: Reprodução/Flickr ()

O governo federal divulgou, nesta segunda-feira (6), uma nova atualização da chamada “lista suja” do trabalho escravo, cadastro que reúne empregadores flagrados submetendo trabalhadores a condições análogas à escravidão em diversas regiões do país.

Entre os estados com maior número de registros, Pernambuco aparece em posição de destaque, ocupando o quinto lugar no ranking nacional, com 13 empregadores incluídos na nova versão da lista.

Confira as empresas flagradas submetendo trabalhadores a condições análogas à escravidão no estado:

COOPERATIVA DO VALE DE PERNAMBUCO 39.873.857/0001-51 ASSENTAMENTO ENGENHO ESTRELA DO NORTE, ZONA RURAL, JOAQUIM NABUCO/PE 29 1931-4/00 16/12/2025 06/04/2026

EDEMAR PORTO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA 19.257.358/0001-22 MURO ALTO, NOSSA SENHORA DO Ó, IPOJUCA/PE 5 5611-2/01 29/10/2025 06/04/2026

EDILEUZA DIAS PORTELA 667.655.604-91 RESIDÊNCIA DA FILHA DE EDILEUZA DIAS PORTELA, CARUARU/PE 1 9700-5/00 11/08/2025 06/04/2026

ESMERALDA LUCIA VIEIRA FIALHO 023.215.494-59 RESIDÊNCIA DE ESMERALDA LUCIA VIEIRA FIALHO, RECIFE/PE 1 9700-5/00 05/11/2025 06/04/2026

H S DE MENEZES 22.224.062/0001-10 AV. MANOEL GOMES DA SILVA, 282, APTO 01, NOSSA SENHORA DO Ó, IPOJUCA/PE 5 4120-4/00 09/05/2025 06/04/2026

JOAO ANTONIO DA SILVA 049.713.194-33 AVENIDA JOSÉ RODRIGUES DE JESUS, BAIRRO CIDADE ALTA, MUNICÍPIO DE CARUARU/PE 6 1012-1/01 18/08/2025 06/04/2026

LITORAL SUL CHURRASCARIA LTDA 43.242.925/0001-51 RUA 1, Nº 127, LOTEAMENTO CANOAS, QD 03, LT 09-A,DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO Ó, IPOJUCA/PE 6 5611-2/01 11/11/2025 06/04/2026

MARCOS ANTONIO DE LIMA JUNIOR 42.142.659/0001-22 MURO ALTO, NOSSA SENHORA DO Ó, IPOJUCA/PE 11 4723-7/00 29/10/2025 06/04/2026

MARCOS JOSE DE FRANCA LEITE 080.776.574-00 MARCOS JOSÉ DE FRANÇA LEITE, PAULISTA/PE 1 9700-5/00 10/11/2025 06/04/2026

R BATISTA RESTAURANTE LTDA 30.285.206/0001-76 MERCADO DA TORRE, RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 747, TORRE, RECIFE/PE 8 5611-2/01 18/09/2025 06/04/2026

SISTEMA ELETRONICO DE SEGURANCA CERTA LTDA 07.329.645/0001-11 VIA ANCHIETA, 862, VILA MOINHO VELHO, SÃO PAULO/SP 3 8020-0/01 25/08/2025 06/04/2026

UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA 02.724.778/0001-79 PEDREIRA UMBURANA, SERTÂNIA/PE E OBRA DE CALÇAMENTO PÚBLICO DE ALAGOINHA/PE 4 4213-8/00 29/09/2025 06/04/2026

"Lista suja" no panorama nacional

Ao todo, 169 novos nomes foram adicionados ao cadastro, o que representa um crescimento de 6,28% em relação à atualização anterior. Desse total, 102 correspondem a pessoas físicas e 67 a empresas. Entre os incluídos estão o cantor Amado Batista e a montadora chinesa de veículos elétricos BYD. Com isso, a lista passa a reunir cerca de 613 empregadores.

As atividades econômicas com maior incidência de casos continuam concentradas em alguns setores. Serviços domésticos lideram, com 23 registros, seguidos pela criação de bovinos para corte (18) e pelo cultivo de café (12). Também figuram entre os principais a construção de edifícios, com 10 ocorrências, e os serviços de preparação de terreno, cultivo e colheita, com seis.

Os casos que motivaram as inclusões ocorreram entre 2020 e 2025, em 22 unidades da Federação, e resultaram no resgate de 2.247 trabalhadores submetidos a condições degradantes ou de exploração.

No panorama nacional, Minas Gerais concentra o maior número de empregadores listados, com 35 casos, seguido por São Paulo (20). Bahia e Paraíba aparecem na sequência, com 17 registros cada. Logo depois vem Pernambuco, com 13 ocorrências. Goiás e Mato Grosso do Sul somam 10 casos cada, enquanto Rio Grande do Sul (9), Mato Grosso (7) e Paraná (6) também apresentam números relevantes.

Além das inclusões, a atualização retirou 225 empregadores que já cumpriram o período de dois anos previsto no cadastro.

A “lista suja” é considerada um dos principais instrumentos de transparência no combate ao trabalho análogo à escravidão no Brasil, servindo de base para ações do poder público e também para decisões de empresas e instituições que buscam evitar relações com práticas ilegais. Com informações do portal g1.