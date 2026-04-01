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Petrobras confirma aumento de 54,63% do querosene de aviação a partir desta quarta-feira (1)

Em março, a estatal já havia elevado o combustível em 9,4%

Estadão Conteúdo

Publicado: 01/04/2026 às 12:45

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Sede da Petrobras/Tânia Rêgo/Agência Brasil

Sede da Petrobras (Tânia Rêgo/Agência Brasil)

A Petrobras confirmou em seu site nesta quarta-feira, 1 de abril, o novo preço do querosene de aviação (QAV) para as distribuidoras, com um aumento de 54,63%.

A partir desta data, o combustível passa a custar R$ 5.495,30 o metro cúbico, ou R$ 5,495 por litro. Em março, a estatal já havia elevado o combustível em 9,4%.

A alta, semelhante à anunciada pela concorrente da Bahia, a Refinaria de Mataripe, reflete a alta do preço do petróleo e de seus derivados no mercado internacional por conta da guerra entre Estados Unidos e Irã, que bloqueou o Estreito de Ormuz, por onde passa cerca de 20% da oferta da commodity.

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Descomissionamento , Petrobras , Plataforma
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