Petrobras confirma aumento de 54,63% do querosene de aviação a partir desta quarta-feira (1)
Em março, a estatal já havia elevado o combustível em 9,4%
Publicado: 01/04/2026 às 12:45
Sede da Petrobras (Tânia Rêgo/Agência Brasil)
A Petrobras confirmou em seu site nesta quarta-feira, 1 de abril, o novo preço do querosene de aviação (QAV) para as distribuidoras, com um aumento de 54,63%.
A partir desta data, o combustível passa a custar R$ 5.495,30 o metro cúbico, ou R$ 5,495 por litro. Em março, a estatal já havia elevado o combustível em 9,4%.
A alta, semelhante à anunciada pela concorrente da Bahia, a Refinaria de Mataripe, reflete a alta do preço do petróleo e de seus derivados no mercado internacional por conta da guerra entre Estados Unidos e Irã, que bloqueou o Estreito de Ormuz, por onde passa cerca de 20% da oferta da commodity.
- Promotoria aponta que Posto Ipiranga, Carrefour e Casas Bahia pagaram por 'fura-fila' do ICMS
- Lula diz que aumento do preço dos combustíveis é injustificável
- Mapa do Endividamento do Brasil revela uma década de aperto financeiro
- Haddad: Tínhamos estatais que não temos mais e só em 2029 Petrobras pode voltar à distribuição