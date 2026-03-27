Homem é preso suspeito de estuprar filha; jovem descobriu crime após receber mensagens

O homem foi indiciado no dia 18 de março, três dias após o envio das mensagens

Caso foi registrado pela 118ª Delegacia de Polícia, em Araruama (Reprodução/Google Street View)

Um homem foi preso suspeito de estuprar a própria filha, de 26 anos, na cidade de Araruama, no Rio de Janeiro. A jovem descobriu o crime após receber mensagens do genitor.

A vítima relatou ao portal g1 que sofreu o estupro em fevereiro deste ano e se deu conta no último dia 15 de março, quando recebeu mensagens do suspeito relembrando. “Me deixou louco por você”, dizia uma delas.

A jovem afirmou que tinha ingerido bebida alcoólica junto a remédios controlados para depressão. Por isso, lembra de pouca coisa do dia. Ela descreveu que foi abordada pelo pai após tomar um banho, enquanto estava de toalha.

"Ele veio para cima de mim, querendo me dar um beijo. Eu empurrei, falei que era filha dele, ia deitar, que estava muito tonta, passando mal. Ele pegou e falou: 'bebe mais, tem mais bebida aqui. Depois disso, eu não me lembro”, relatou ao g1.

Depois desse dia, ela conta que o pai passou a bater na sua porta, questionando o que ela se lembrava daquele dia. Ela procurou a mãe após o ocorrido, desconfiando de que algo poderia ter acontecido, mas nenhuma atitude foi tomada.

Mensagens que o pai enviou para filha (crédito: Reprodução)

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Segundo a polícia, o homem cometeu "delitos de violência sexual em contexto intrafamiliar, importunação sexual, injúria e ameaça".

Depois desse dia, ela conta que o pai passou a bater na sua porta, questionando o que ela se lembrava do dia.

O homem foi indiciado no dia 18 de março, três dias após o envio das mensagens.