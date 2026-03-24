Escritório da esposa de Marco Buzzi é ‘reincidente’ em ‘transações atípicas’, aponta Coaf

Relatório identificou movimentações atípicas entre 15 de outubro de 2023 e 15 de janeiro de 2024

Marco Buzzi e Katcha Buzzi (Reprodução/Redes sociais)

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) identificou movimentações financeiras atípicas no escritório de advocacia de Katcha Buzzi, esposa do ministro Marco Buzzi, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), afastado após acusações de assédio sexual.

De acordo com o relatório obtido pelo Estadão, o escritório de Katcha, que é considerado “reincidente” em alertas do Coaf, movimentou valores acima da capacidade financeira declarada em seus documentos contábeis e se recusou a fornecer informações à instituição bancária sobre seus recebimentos.

“Até o presente momento, a empresa não apresenta documentação financeira atualizada para embasar capacidade financeira, possui em cadastro informações financeiras até 02/2019 onde demonstra uma média mensal de R$ 58.829,17, no entanto, apresenta uma média trimestral de movimentações em conta de R$ 1.396.833,33 tendo recebido somente em dezembro [de 2024] R$ 2.625.000,00”, diz o Coaf.

Ao Estadão, a advogada Katcha Buzzi disse, em nota, que deixou a sociedade De Macedo Buzzi & Souza Advogados há um ano e que desconhecia os detalhes da contabilidade.

“Ela não era sócia-administradora e, portanto, desconhece detalhes da contabilidade, bem como os números mencionados. A relação entre advogados e clientes é de natureza sigilosa. A violação do sigilo, sem autorização judicial, constitui grave ilegalidade”, diz a nota.

Segundo o relatório, o principal recebimento no período analisado, entre 15 de outubro de 2023 e 15 de janeiro de 2024, foi uma transferência de R$ 2,9 milhões feita ao escritório pelo Banco Pan (antigo Banco Panamericano). De acordo com interlocutores, o pagamento foi para contratar o escritório de Katcha Buzzi para atuar na Justiça de Santa Catarina.