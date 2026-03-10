Influenciador Felipe Heystee tem prisão preventiva decretada após ser acusado de aplicar "golpe do amor" de R$ 200 mil

Por meio de um perfil falso nas redes sociais, Felipe iniciou um relacionamento com a vítima que durou mais de dois anos

Influenciador digital Luis Felipe de Oliveira, conhecido como Felipe Heystee (Foto: Reprodução/Redes sociais)

O influenciador digital Luis Felipe de Oliveira, conhecido como Felipe Heystee, teve a prisão preventiva decretada após denúncia do Ministério Público de São Paulo, na última quarta-feira (4). Felipe é acusado de ter praticado o chamado "golpe do amor".

Segundo a denúncia, o influenciador fingiu ser uma mulher para se relacionar com um homem que lhe transferiu mais de R$ 200 mil.

Por meio de um perfil falso nas redes sociais, Felipe iniciou um relacionamento com a vítima, que durou mais de dois anos. As investigações apontam que o influenciador se aproveitou da fragilidade emocional do homem para solicitar transferências bancárias e pagamentos ao longo da relação.

A data em que a prisão de Felipe foi decretada foi a mesma em que a 1ª Vara Criminal de Cotia, na Região Metropolitana de São Paulo, recebeu a denúncia do caso. O influenciador agora responde na Justiça pelo crime de estelionato praticado por meio de fraude eletrônica.

Os valores de Felipe estão bloqueados e foram sequestrados até o limite do dano financeiro causado à vítima.

O influenciador reúne mais de 2 milhões de seguidores no TikTok, rede social onde é mais popular. Segundo a apuração do Ministério Público, ele utilizaria sua plataforma para ensinar estratégias de ganhar dinheiro ilegalmente, inclusive por meio de vídeos.

Esta não seria a primeira vez que Felipe se envolve em crimes desse tipo. Outras ocorrências já citaram seu nome em fraudes cometidas em plataformas virtuais.