Filho de ex-subsecretário do Rio, réu por estupro coletivo em Copacabana, se entrega à polícia (Reprodução)

Um terceiro foragido no caso do estupro coletivo de uma adolescente em Copacabana, na zona sul do Rio, se entregou à polícia nesta quarta-feira, 4. Vitor Hugo Simonin, de 18 anos, se apresentou à 12ªDP (Copacabana) acompanhado de um advogado. O Estadão tenta contato com a defesa.

A polícia do Rio prendeu nesta terça-feira, 3, dois dos suspeitos pelo estupro na noite de 31 de janeiro: Mattheus Verissimo Zoel Martins, 19, e João Gabriel Xavier Bertho, 19. Os dois foram transferidos para o Presídio José Frederico Marques, em Benfica, na zona norte.

Em nota enviada ao Estadão, a defesa de João Gabriel Xavier Bertho negou “com veemência” a ocorrência de estupro e emboscada. Afirmou que ele não tem nenhum histórico de violência e que, até o momento, não teve oportunidade de ser ouvido para se defender. A reportagem tenta contato com a defesa de todos os suspeitos.

Um jovem ainda continua foragido: Bruno Felipe dos Santos Allegretti, de 18 anos. Os quatro são réus pelo crime, com o agravante de a vítima ser menor de idade, e também por cárcere privado.

O que aconteceu

Segundo o inquérito da 12ª DP (Copacabana), a vítima foi convidada por um adolescente, colega de escola, para ir ao apartamento de um amigo dele, na noite de 31 de janeiro, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. O rapaz pediu que ela levasse uma amiga, mas a adolescente foi sozinha.

No elevador o jovem avisou que mais amigos estariam no local, mas ela recusou qualquer relação com eles. No apartamento, ela foi levada para o quarto pelo rapaz e, quando mantinham relação sexual, os outros quatro entraram no local. Ela pediu que não fosse tocada, mas os rapazes tiraram a roupa e todos a violentaram.

O adolescente que convidou a vítima, e que não teve a identidade divulgada por ser menor de idade, também é investigado por ato infracional análogo ao crime de estupro. O procedimento dele foi desmembrado para a Vara da Infância e Juventude.

