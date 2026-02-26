Bicheiro Adilsinho, um dos mais procurados do Rio, é preso em operação contra o crime organizado
Prisão ocorreu em Cabo Frio durante operação da força-tarefa contra o crime organizado; PM que fazia sua segurança também foi detido.
Publicado: 26/02/2026 às 11:30
Apontado como integrante da cúpula do jogo do bicho no estado, Adilsinho foi capturado na Região dos Lagos após anos de buscas. (Divulgação)
Foi preso, na manhã desta quinta-feira (26), o bicheiro Adilson Oliveira Coutinho Filho, conhecido como Adilsinho, após anos de buscas das forças de segurança. O homem é considerado um dos criminosos mais procurados do Rio de Janeiro.
A captura ocorreu em Cabo Frio, na Região dos Lagos, durante operação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Rio de Janeiro (Ficco/RJ), que reúne a Polícia Federal e a Polícia Civil do RJ, com apoio do Ministério Público Federal.
Segundo as investigações, Adilsinho integra a cúpula do jogo do bicho no estado e mantém atuação em áreas estratégicas da capital fluminense, como as zonas Sul, Norte e a região central. Ele também é apontado como o maior produtor e distribuidor de cigarros falsificados no território fluminense.
Na mesma operação, os agentes prenderam o policial militar Diego Darribada Rebello de Lima, responsável pela segurança pessoal do contraventor.