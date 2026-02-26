Bicheiro Adilsinho, um dos mais procurados do Rio, é preso em operação contra o crime organizado

Prisão ocorreu em Cabo Frio durante operação da força-tarefa contra o crime organizado; PM que fazia sua segurança também foi detido.

Apontado como integrante da cúpula do jogo do bicho no estado, Adilsinho foi capturado na Região dos Lagos após anos de buscas. (Divulgação)

Foi preso, na manhã desta quinta-feira (26), o bicheiro Adilson Oliveira Coutinho Filho, conhecido como Adilsinho, após anos de buscas das forças de segurança. O homem é considerado um dos criminosos mais procurados do Rio de Janeiro.

A captura ocorreu em Cabo Frio, na Região dos Lagos, durante operação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Rio de Janeiro (Ficco/RJ), que reúne a Polícia Federal e a Polícia Civil do RJ, com apoio do Ministério Público Federal.

Segundo as investigações, Adilsinho integra a cúpula do jogo do bicho no estado e mantém atuação em áreas estratégicas da capital fluminense, como as zonas Sul, Norte e a região central. Ele também é apontado como o maior produtor e distribuidor de cigarros falsificados no território fluminense.

Na mesma operação, os agentes prenderam o policial militar Diego Darribada Rebello de Lima, responsável pela segurança pessoal do contraventor.