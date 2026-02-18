Viradouro é campeã do carnaval do Rio

A Unidos do Viradouro conquistou o título com o enredo "Pra Cima, Ciça!", um tributo ao sambista Moacyr da Silva Pinto

Mestre Ciça ao lado de Juliana Paes durante desfile da escola de samba Unidos do Viradouro em sua homenagem (Mauro PIMENTEL/AFP)

A Unidos do Viradouro é a grande campeã do carnaval 2026 do Rio. A escola conquistou nesta quarta-feira, 18, o título com o enredo "Pra Cima, Ciça!", um tributo ao sambista Moacyr da Silva Pinto, que completa 70 anos de idade e 55 de seu primeiro desfile. Com uma apresentação impecável, a escola somou 270 pontos e faturou o seu 4º título.

A agremiação narrou na Marquês de Sapucaí a história do músico desde os tempos na escola Estácio de Sá até a atualidade. Entre os destaques, esteve a atriz Juliana Paes, que voltou ao posto de rainha da bateria após 17 anos. O último triunfo da Vermelha e Branca de Niterói tinha sido em 2024.

Tema do enredo da Unidos do Viradouro, Ciça, já fez até uma promessa em meio à comemoração pelo título. "É muita emoção, muita alegria. A emoção foi de ver a avenida, a arquibancada. Não tenho palavras. E vou até parar de fumar", prometeu o mestre de bateria.

Já a Acadêmicos de Niterói, que levou à avenida o enredo "Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil", dedicado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ficou em último lugar e foi rebaixada à Série Ouro em 2027 (leia mais abaixo).

A Viradouro se apresentou este ano na Sapucaí com 23 alas, seis carros, dois tripés e 2.500 componentes.

Tarcísio Zanon assinou o projeto da Viradouro na Sapucaí. Wander Pires interpretou o samba no microfone e o casal Julinho Nascimento e Rute Alves conduziu o pavilhão em um desfile marcado pela emoção.

Como não poderia ser diferente, a bateria brilhou. Do meio até o fim da apresentação, os ritmistas desfilaram sobre um grande carro alegórico, com Ciça à frente, como destaque.

Outro momento emocionante foi a participação do carnavalesco Paulo Barros, que fez história em escolas como Salgueiro, Unidos da Tijuca e Vila Isabel, como destaque em uma das alegorias.

Rebaixamento

O desfile da rebaixada Acadêmicos de Niterói foi marcado por acusações de propaganda eleitoral antecipada. A escola terminou a apuração com 264.6 pontos.

O samba, puxado por Emerson Dias, abordou a infância de Lula no agreste pernambucano, a mudança para o Sudeste, e seu papel como sindicalista e como político. Lula acompanhou o desfile na Sapucaí e chegou a descer do camarote para cumprimentar o mestre-sala e a porta-bandeira da escola.

Veja a classificação final:

Viradouro: 270.0

Beija-Flor: 269.9

Vila Isabel: 269.9

Salgueiro: 269.7

Imperatriz: 269.4

Mangueira: 269.2

Unidos da Tijuca: 268.7

Grande Rio: 268.7

Tuiuti: 268.5

Portela: 267.9

Mocidade: 267.4

Acadêmicos Niterói: 264.6

