Viradouro é campeã do carnaval do Rio
A Unidos do Viradouro conquistou o título com o enredo "Pra Cima, Ciça!", um tributo ao sambista Moacyr da Silva Pinto
Publicado: 18/02/2026 às 19:33
Mestre Ciça ao lado de Juliana Paes durante desfile da escola de samba Unidos do Viradouro em sua homenagem (Mauro PIMENTEL/AFP)
A Unidos do Viradouro é a grande campeã do carnaval 2026 do Rio. A escola conquistou nesta quarta-feira, 18, o título com o enredo "Pra Cima, Ciça!", um tributo ao sambista Moacyr da Silva Pinto, que completa 70 anos de idade e 55 de seu primeiro desfile. Com uma apresentação impecável, a escola somou 270 pontos e faturou o seu 4º título.
A agremiação narrou na Marquês de Sapucaí a história do músico desde os tempos na escola Estácio de Sá até a atualidade. Entre os destaques, esteve a atriz Juliana Paes, que voltou ao posto de rainha da bateria após 17 anos. O último triunfo da Vermelha e Branca de Niterói tinha sido em 2024.
Tema do enredo da Unidos do Viradouro, Ciça, já fez até uma promessa em meio à comemoração pelo título. "É muita emoção, muita alegria. A emoção foi de ver a avenida, a arquibancada. Não tenho palavras. E vou até parar de fumar", prometeu o mestre de bateria.
Já a Acadêmicos de Niterói, que levou à avenida o enredo "Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil", dedicado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ficou em último lugar e foi rebaixada à Série Ouro em 2027 (leia mais abaixo).
A Viradouro se apresentou este ano na Sapucaí com 23 alas, seis carros, dois tripés e 2.500 componentes.
Tarcísio Zanon assinou o projeto da Viradouro na Sapucaí. Wander Pires interpretou o samba no microfone e o casal Julinho Nascimento e Rute Alves conduziu o pavilhão em um desfile marcado pela emoção.
Como não poderia ser diferente, a bateria brilhou. Do meio até o fim da apresentação, os ritmistas desfilaram sobre um grande carro alegórico, com Ciça à frente, como destaque.
Outro momento emocionante foi a participação do carnavalesco Paulo Barros, que fez história em escolas como Salgueiro, Unidos da Tijuca e Vila Isabel, como destaque em uma das alegorias.
Rebaixamento
O desfile da rebaixada Acadêmicos de Niterói foi marcado por acusações de propaganda eleitoral antecipada. A escola terminou a apuração com 264.6 pontos.
O samba, puxado por Emerson Dias, abordou a infância de Lula no agreste pernambucano, a mudança para o Sudeste, e seu papel como sindicalista e como político. Lula acompanhou o desfile na Sapucaí e chegou a descer do camarote para cumprimentar o mestre-sala e a porta-bandeira da escola.
Veja a classificação final:
Viradouro: 270.0
Beija-Flor: 269.9
Vila Isabel: 269.9
Salgueiro: 269.7
Imperatriz: 269.4
Mangueira: 269.2
Unidos da Tijuca: 268.7
Grande Rio: 268.7
Tuiuti: 268.5
Portela: 267.9
Mocidade: 267.4
Acadêmicos Niterói: 264.6