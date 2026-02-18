° / °
Brasil
CARNAVAL

Viradouro é campeã do carnaval do Rio

A Unidos do Viradouro conquistou o título com o enredo "Pra Cima, Ciça!", um tributo ao sambista Moacyr da Silva Pinto

Estadão Conteúdo

Publicado: 18/02/2026 às 19:33

Seguir no Google News Seguir

Mestre Ciça ao lado de Juliana Paes durante desfile da escola de samba Unidos do Viradouro em sua homenagem/Mauro PIMENTEL/AFP

Mestre Ciça ao lado de Juliana Paes durante desfile da escola de samba Unidos do Viradouro em sua homenagem (Mauro PIMENTEL/AFP)

A Unidos do Viradouro é a grande campeã do carnaval 2026 do Rio. A escola conquistou nesta quarta-feira, 18, o título com o enredo "Pra Cima, Ciça!", um tributo ao sambista Moacyr da Silva Pinto, que completa 70 anos de idade e 55 de seu primeiro desfile. Com uma apresentação impecável, a escola somou 270 pontos e faturou o seu 4º título.

A agremiação narrou na Marquês de Sapucaí a história do músico desde os tempos na escola Estácio de Sá até a atualidade. Entre os destaques, esteve a atriz Juliana Paes, que voltou ao posto de rainha da bateria após 17 anos. O último triunfo da Vermelha e Branca de Niterói tinha sido em 2024.

Tema do enredo da Unidos do Viradouro, Ciça, já fez até uma promessa em meio à comemoração pelo título. "É muita emoção, muita alegria. A emoção foi de ver a avenida, a arquibancada. Não tenho palavras. E vou até parar de fumar", prometeu o mestre de bateria.

Já a Acadêmicos de Niterói, que levou à avenida o enredo "Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil", dedicado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ficou em último lugar e foi rebaixada à Série Ouro em 2027 (leia mais abaixo).

A Viradouro se apresentou este ano na Sapucaí com 23 alas, seis carros, dois tripés e 2.500 componentes.

Tarcísio Zanon assinou o projeto da Viradouro na Sapucaí. Wander Pires interpretou o samba no microfone e o casal Julinho Nascimento e Rute Alves conduziu o pavilhão em um desfile marcado pela emoção.

Como não poderia ser diferente, a bateria brilhou. Do meio até o fim da apresentação, os ritmistas desfilaram sobre um grande carro alegórico, com Ciça à frente, como destaque.

Outro momento emocionante foi a participação do carnavalesco Paulo Barros, que fez história em escolas como Salgueiro, Unidos da Tijuca e Vila Isabel, como destaque em uma das alegorias.

Rebaixamento

O desfile da rebaixada Acadêmicos de Niterói foi marcado por acusações de propaganda eleitoral antecipada. A escola terminou a apuração com 264.6 pontos.

O samba, puxado por Emerson Dias, abordou a infância de Lula no agreste pernambucano, a mudança para o Sudeste, e seu papel como sindicalista e como político. Lula acompanhou o desfile na Sapucaí e chegou a descer do camarote para cumprimentar o mestre-sala e a porta-bandeira da escola.

Veja a classificação final:

Viradouro: 270.0

Beija-Flor: 269.9

Vila Isabel: 269.9

Salgueiro: 269.7

Imperatriz: 269.4

Mangueira: 269.2

Unidos da Tijuca: 268.7

Grande Rio: 268.7

Tuiuti: 268.5

Portela: 267.9

Mocidade: 267.4

Acadêmicos Niterói: 264.6

Veja também:

Campeã , carnaval , Viradouro
Mais de Brasil
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP