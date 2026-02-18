Flávio Bolsonaro comemora rebaixamento de escola de samba que homenageou Lula: "O próximo vai ser o do PT"

O senador, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, levou a reação às redes sociais após resultado do Carnaval do Rio

O rebaixamento da escola de samba Acadêmicos de Niterói no Carnaval do Rio de Janeiro de 2026 repercutiu no meio digital - e político - nesta Quarta-feira de Cinzas (18). A agremiação, que levou à Marquês de Sapucaí um enredo em homenagem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, terminou na última colocação na apuração do Grupo Especial e voltará a disputar a Série Ouro no próximo ano. O resultado foi comemorado nas redes sociais pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Fundada em 2018, a Acadêmicos de Niterói havia conquistado acesso à elite do Carnaval carioca em 2025. Para o desfile deste ano, a escola apresentou o enredo “Do Alto do Mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”, dedicado à trajetória do presidente da República.

A escolha do tema gerou controvérsia antes mesmo dos desfiles e motivou disputas judiciais, incluindo questionamentos analisados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Após a divulgação do resultado oficial, que colocou a escola na última posição do Grupo Especial, Flávio Bolsonaro comentou o desfecho em publicação no Instagram, onde escreveu: “DOS PROJETOS DE DEUS NÃO SE ZOMBA! Lula é sempre uma ideia ruim, seja para governar o País, seja para um samba enredo. Nunca nos esqueçamos: família é algo sagrado. Depois dessa escola, o próximo rebaixamento vai ser do Lula e do PT.”

Com o resultado, a Acadêmicos de Niterói deixa o Grupo Especial e volta a disputar a Série Ouro do Carnaval do Rio de Janeiro em 2027.

