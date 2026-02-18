Escola de Samba que homenageou Lula fica em último lugar e é rebaixada no Rio de Janeiro

O desfile da Acadêmicos de Niterói foi repleto de polêmicas, pois utilizou na letra o jingle de campanha de Lula, o 13 do PT e temas que são mote de discursos do presidente

A Escola de Samba Acadêmicos de Niterói ficou em último lugar e caiu para o Grupo de Acesso do Rio Janeiro. A escola, que havia subido para o Grupo Especial, apresentou no Sambódromo o enredo em homenagem ao presidente Lula (PT). A grande campeã foi a Unidos de Viradouro, com o enredo “Pra cima, Ciça”, homenageando seu mestre de bateria.

O desfile da Acadêmicos de Niterói foi repleto de polêmicas, pois utilizou na letra o jingle de campanha de Lula, o 13 do PT e temas que são mote de discursos do presidente. Além disso, fez encenações sobre o “golpe” que a ex-presidente Dilma Rousseff sofreu com participação do seu então vice Michel Temer.

Durante a apresentação, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi interpretado por palhaços em carros alegóricos. Outra crítica que a Acadêmicos recebeu foi em relação à ala onde imagens de famílias conservadoras apareciam em latas de conserva.

A oposição repudiou a atitude da escola de samba e denunciou campanha eleitoral antecipada com uso de recursos da Embratur. Cada escola de samba do Rio de Janeiro recebeu R$ 1 milhão neste ano.

O presidente do Novo, Eduardo Ribeiro, disse que o partido entrará com uma ação para cassar o registro da candidatura do presidente Lula por abuso de poder político e econômico em razão da homenagem na Sapucaí. Já o pré-candidato à Presidência da República, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), também anunciou que tomará medidas judiciais.

Segundo o Partido dos Trabalhadores a homenagem foi uma manifestação artística autônoma da escola de samba, sem participação, financiamento ou coordenação do partido ou do próprio presidente. A legenda sustenta que a apresentação está protegida pela liberdade de expressão artística garantida pela Constituição, respaldada pela jurisprudência do STF e do TSE, que reconhece manifestações culturais espontâneas como legítimas, inclusive em contextos políticos.