Apoiadores de Lula comemoram nas redes sociais o desfile da Acadêmicos de Niterói

Presidente Lula foi homenageado em desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói, realizado no último domingo (15), na Marquês de Sapucaí, Rio de Janeiro

Lula com componentes da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, que realizou desfile em sua homenagem (Pablo PORCIUNCULA / AFP)

Por Gabriel Hirabahasi

Apoiadores do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva comemoraram nas redes sociais o desfile da Acadêmicos de Niterói na noite do domingo, 15, e madrugada de segunda-feira, 16. A escola foi a primeira a desfilar na Marquês de Sapucaí no domingo.

O líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT-CE), disse que a homenagem feita pela Acadêmicos de Niterói a Lula "foi conduzida com arte, memória e resistência". "Cada ala, cada verso e cada batida reafirmaram que o samba também é voz do povo, é luta e é esperança que insiste em florescer. Foi um espetáculo que arrepiou, levantou o público e mostrou que nossa cultura segue viva, forte e transformadora", publicou no X.

O senador e ex-ministro da Saúde Humberto Costa (PT-PE) também elogiou o desfile. Disse que a escola "narra a história desse nordestino (Lula) que dedicou a vida ao povo".

"Quem passou fome, hoje alimenta a alma do Carnaval. A Acadêmicos de Niterói narra a história desse nordestino que dedicou a vida ao povo. É emoção que não acaba mais!", afirmou ele nas redes sociais. "A avenida pulsou diferente. A Acadêmicos de Niterói transformou a Sambódromo da Marquês de Sapucaí em um grande manifesto cultural, com um desfile potente, emocionante e cheio de significado", completou.

A deputada Talíria Petrone (PSOL-RJ) também publicou uma mensagem de apoio ao presidente da República. Disse que foi "lindo" acompanhar junto de Lula o desfile. "Lindo ver de perto na Sapucaí, com o presidente Lula, o desfile da Acadêmicos de Niterói. A mensagem é clara: 2026 exige força pra reeleger Lula no primeiro turno e eleger um Congresso mais popular, com a cara do povo!", declarou.

A deputada Maria Arraes (Solidariedade-PE), vice-líder do governo na Câmara, também parabenizou a Acadêmicos de Niterói pelo desfile. Disse ter sido "emocionante".

"Emocionante! É impossível não se arrepiar com o samba-enredo da Acadêmicos de Niterói cantando 'Tem filho de pobre virando doutor, comida na mesa do trabalhador… A fome tem pressa' e essa ala linda simbolizando a revolução que Lula fez na educação superior no Brasil", afirmou ela no X.