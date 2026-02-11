Brasil
MEC cancela edital de chamamento do Mais Médicos 3
Edital do programa Mais Médicos 3 previa autorização para 5,9 mil novas cadeiras
Publicado: 11/02/2026 às 07:40
Mais Médicos (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
Em meio à judicialização para obtenção de vagas de Medicina em universidades privadas, o Ministério da Educação (MEC) cancelou o edital do programa Mais Médicos 3, que previa autorização para 5,9 mil novas cadeiras.
A decisão, assinada pelo ministro Camilo Santana, foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) na noite desta terça-feira, 10, e tem validade imediata.
