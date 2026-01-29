Senai abre mais de duas mil vagas em cursos gratuitos a distância no Grande Recife

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, até dia 10 de fevereiro

Senai de Paulista tem vagas em cursos (Foto: Divulgação)

O Senai de Pernambuco está disponibilizando 2.200 vagas para cursos gratuitos de aperfeiçoamento profissional na modalidade Educação a Distância (EAD), via unidade de Paulista, no Grande Recife.

As oportunidades contemplam áreas de elétrica, mecânica, automotiva, gestão, tecnologia e ciência de dados, com início das aulas previstas para 12 de fevereiro de 2026.

Entre os cursos oferecidos estão Planilha Eletrônica – Excel, Instalações Elétricas Prediais, Manutenção de Sistemas Mecânicos, Gestão da Qualidade, Web Data Science com Python, Polimento Automotivo e Análise Exploratória de Dados e Inteligência Artificial Aplicada, entre outros.

Cada curso disponibiliza, em média, de 100 vagas, totalizando o quantitativo global previsto no edital.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, até dia 10 de fevereiro, nos links disponíveis no próprio edital (https://shre.ink/5ISL).

O candidato deve preencher o formulário informando dados pessoais como RG, CPF e endereço, além de declarar condição de baixa renda, requisito para concorrer às bolsas integrais.

O processo de seleção será feito por ordem de inscrição, desde que o candidato atenda a todos os critérios previstos no edital, incluindo idade mínima, acesso a computador com requisitos técnicos básicos e disponibilidade para acompanhar o curso no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).

A lista dos selecionados será divulgada em 11 de fevereiro de 2026, também pelo site oficial do SENAI Pernambuco. Em caso de vagas remanescentes, haverá remanejamento automático, respeitando a ordem de classificação. A matrícula é feita digitalmente, com envio de documentação on-line, sem exigência de comparação física à unidade.