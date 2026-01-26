Após esposa denunciar agressões, cantor João Lima tem prisão preventiva decretada

Raphaella Brilhante obteve medida protetiva após divulgou um vídeo em que aparece sendo agredida por João Lima

Em declarações sobre o episódio, Raphaella afirmou que João Lima teria ainda ameaçado a sogra dizendo que iria "acabar com a vida dela caso a médica não reatasse o relacionamento" (Fotos: Reprodução/Instagram)

O cantor João Lima teve a prisão preventiva decretada neste domingo, 25, após sua esposa, a médica e influenciadora Raphaella Brilhante, divulgar um vídeo em que aparece sendo agredida pelo marido. Eles estão casados há dois meses.

A vítima denunciou as agressões à Polícia Civil e obteve uma medida protetiva. A prisão preventiva foi expedida pelo plantão judiciário do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) e assinada pelo juiz Bruno César Azevedo Isidro.

Até a publicação deste texto, a reportagem do Estadão não havia localizado a defesa do cantor. O espaço segue aberto a manifestações.

Entenda o que aconteceu

A história ganhou força no sábado, 24, quando Raphaella divulgou as imagens. No vídeo, gravado a partir de câmeras internas da casa do casal, a médica aparece sendo agredida pelo cantor, que é neto de Pinto do Acordeon, um dos principais nomes da música paraibana, falecido aos 72 anos em 2020.

Aos seus mais de 700 mil seguidores no Instagram, Raphaella escreveu: "O que estou atravessando dói em um lugar que não tem nome. Não é uma dor simples. É uma dor que atravessa o corpo, a alma, a história".

Segundo os autos do processo, as agressões ocorreram no dia 18 de janeiro. A vítima "teria sido agredida por socos, apertos na mandíbula e amordaçamento para silenciar seus gritos".

Em declarações sobre o episódio, Raphaella afirmou que João Lima teria ainda ameaçado a sogra dizendo que iria "acabar com a vida dela caso a médica não reatasse o relacionamento".

Raphaella registrou boletim de ocorrência na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de João Pessoa.

Sua advogada, Dayane Carvalho, afirmou que as agressões começaram durante a lua de mel do casal, em novembro de 2025, e que antes do casamento nenhum episódio de agressão havia ocorrido.