Maria Prata, esposa de Pedro Bial, sofre assalto à mão armada enquanto caminhava com a filha em SP
Segundo o registro, a vítima estava acompanhada da filha quando foi abordada por um homem em uma motocicleta que anunciou o assalto e subtraiu um telefone celular.
Publicado: 23/01/2026 às 19:49
"Um movimento errado e o desfecho poderia ser outro, como já foi com tanta gente", disse a vítima. (Reprodução)
A jornalista Maria Prata, esposa do apresentador Pedro Bial, foi vítima de um assalto à mão armada, nesta quinta-feira, 22, quando caminhava com a filha em uma rua do bairro da Lapa, na zona oeste da capital paulista. Ela estava próxima do imóvel onde iria, quando foi abordada por um homem em uma motocicleta. Ele anunciou o assalto e mandou que entregasse o celular, cartões e sua aliança. Maria atendeu sem reagir.
Em nota, a Secretaria da Segurança diz que a Polícia Civil investiga um roubo ocorrido na manhã de quarta-feira, 22, em via pública da região da Lapa, na zona oeste de São Paulo.
Segundo o registro, a vítima estava acompanhada da filha quando foi abordada por um homem em uma motocicleta que anunciou o assalto e subtraiu um telefone celular. "O autor fugiu e diligências são realizadas para identificá-los. O caso foi registrado pela Delegacia Eletrônica e encaminhado ao 7º Distrito Policial, área dos fatos, que segue com as apurações. O policiamento na região foi reforçado", diz a nota.
O que aconteceu
A jornalista, que também é consultora de conteúdos, usou sua rede social para relatar o ocorrido. "Um motoqueiro de capacete e mochila de entregas, uma arma, alguém sendo assaltado na rua. Agora esse alguém era eu. Com minha caçula colada em mim", escreveu.
Maria Prata tinha acabado de estacionar o carro e seguia em direção a um imóvel, quando foi abordada. "Não estava com celular na mão. Não estava 'dando bobeira' num 'lugar perigoso'. Estacionei o carro em uma rua residencial (fofa, de casinhas geminadas, SP) e estava andando 20 metros até a casa para onde íamos."
Ela conta que o assaltante mandou que não se mexesse e perguntou do Iphone. Maria apenas respondeu que estava na bolsa, que ele ficasse calmo e que podia levar tudo. A filha quis saber por que ela estava tirando a aliança. E em seguida, o ladrão pediu a senha do celular. Segundo seu relato, o assaltante estava nervoso e não conseguia digitar a senha. Ela se ofereceu para fazer isso e, após perguntar se ela era da polícia, ele passou a mão em sua cintura para ver se ela não estava armada.
Segundo o relato da jornalista, ele revirou a bolsa pegou os cartões e fugiu. A mãe diz que a filha não viu a arma e perguntava o que tinha acontecido. "Ela não entendeu o que estava acontecendo por um motivo óbvio: ela sequer sabe que isso acontece." A jornalista entrou na casa, foi acolhida por amigos e entregou a filha para o marido, que estava no imóvel.
Só então, diz ter desabado. "Só ali, pelas conversas, caras e perguntas, ela [a filha] sentiu o baque. Chorou, ficou com medo, 'quero ir pra casa, mamãe. Chegou a polícia, depoimento. Horas de telefonemas cancelando tudo." Segundo o relato da jornalista, a filha ficou perguntando e querendo entender o que tinha acontecido.
Maria relatou que, de tão abalada, passou a noite em claro. "São 4 horas da manhã, não consigo dormir. Minha cabeça é um replay sem fim de áudios e imagens de uma situação que ninguém deveria passar na vida. Nem eu, nem a Dora, nem aquele cara", postou. Por fim, ela diz que está bem e o "pesadelo" poderia ter sido pior. "Um movimento errado e o desfecho poderia ser outro, como já foi com tanta gente."