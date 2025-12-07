CNU 2025 tem 20% de abstenção em dia de provas discursivas: ‘Sem intercorrências’, diz ministra

Mais de 42 mil candidatos estavam aptos para segunda fase do concurso

o todo, o governo federal pretende preencher 6.640 vagas em 21 órgãos que aderiram ao CNU (Foto: Divulgação)

A 2ª edição do Concurso Nacional Unificado (CNU) teve seu segundo dia, voltado às provas discursivas, realizado neste domingo (7). De acordo com informações do Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) do governo federal, a abstenção girou em torno de 20% dos inscritos.

Ao todo, 42 mil pessoas deveriam prestar a prova. Destas, 8,5 mil não compareceram aos locais de prova, espalhados em 228 cidades ao redor do País. Esther Dweck, ministra da pasta, falou sobre as informações em coletiva na Escola Nacional de Administração Pública (Enap)

"Foi tudo muito tranquilo. Tivemos um dia totalmente sem intercorrências. Acompanhamos toda a tarde na Polícia Rodoviária Federal, onde havia pelo menos duas pessoas de cada Estado monitorando a segurança e todo o processo. As provas chegaram a todos os locais sem nenhuma ocorrência", disse.

Dweck ainda destacou que todas as vagas anunciadas para os melhores colocados do CNU do ano passado já foram preenchidas: "Acabamos de fazer uma chamada de mais de duas mil pessoas do cadastro reserva. Das 6.640 vagas do primeiro concurso, já fizemos o provimento total".

Quando sai a nota da prova discursiva?

A nota preliminar da prova discursiva e o espelho de correção têm divulgação prevista para 23 de janeiro de 2026. Pedidos de revisão poderão ser feitos entre 26 e 27 de janeiro. A lista de convocados deve ser publicada em fevereiro do ano que vem.