Tim fora do ar? Clientes relatam instabilidade na operadora nesta quarta (21)

Usuários da operadora Tim relatam instabilidade em todo o Brasil nesta quarta-feira (21) (Divulgação)

A operadora TIM apresentou instabilidade na tarde desta quarta-feira (21), afetando clientes em diversas cidades do país. De acordo com o Downdetector, plataforma que monitora falhas em serviços digitais, os primeiros relatos começaram por volta das 16h.

Em menos de uma hora o site já havia registrado cerca de 1000 reclamações. O pico de notificações ocorreu às 16h42, quando houve um aumento significativo de queixas sobre falhas no serviço.

Em Pernambuco, os municípios com maior número de registros foram Recife, Olinda e Jaboatão dos Guararapes, todos na Região Metropolitana. Também houve relatos de instabilidade em outros estados, como João Pessoa (PB), Fortaleza (CE), Maceió (AL), São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ).

Entre os problemas mais notificados pelos usuários, 42% relataram falta total de sinal, 33% dificuldades na internet móvel e 24% apontaram falha geral nos serviços da operadora.

No final da tarde desta quarta, a Tim se pronunciou sobre o problema, confirmando a instabilidade nos serviços.

"A TIM informa que identificou uma instabilidade na rede que atende os clientes do Recife. Os usuários podem encontrar dificuldades na utilização dos serviços de voz, dados e internet residencial (Ultrafibra) devido ao rompimento de cabos de fibra óptica. Técnicos da companhia atuam na ocorrência para restabelecer os serviços o mais breve possível. A operadora reforça que está atenta às demandas dos seus clientes e à disposição para outras informações por meio do Centro de Relacionamento. Basta discar *144 do celular ou 1056 de qualquer telefone convencional.", informou a empresa, em nota