São Sebastião: quem foi o santo católico que é homenageado com o feriado de 20 de janeiro

Centenas de cidades brasileira celebram nesta terça-feira, 20, o Dia de São Sebastião. Uma capital estadual, inclusive, que o tem por padroeiro, foi batizada diretamente em sua homenagem ao santo: São Sebastião do Rio de Janeiro, sendo posteriormente rebatizada Rio de Janeiro.

Além da capital fluminense, outras 20 cidades têm seu nome diretamente associado ao santo: São Sebastião (Alagoas); São Sebastião do Uatumã (Amazonas); São Sebastião do Passé (Bahia); São Sebastião da Bela Vista, São Sebastião da Vargem Alegre, São Sebastião do Anta, São Sebastião do Maranhão, São Sebastião do Oeste, São Sebastião do Paraíso, São Sebastião do Rio Preto e São Sebastião do Rio Verde (estas em Minas); São Sebastião da Boa Vista (Pará); São Sebastião de Lagoa da Roça e São Sebastião do Umbuzeiro (Paraíba); São Sebastião da Amoreira (Paraná); São Sebastião do Alto (Rio); São Sebastião do Caí (Rio Grande do Sul); duas em São Paulo: São Sebastião e São Sebastião da Grama; e São Sebastião do Tocantins (Tocantins).

Em Pernambuco, 15 cidades comemoram o feriado hoje.

Quem foi São Sebastião

Segundo a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), São Sebastião nasceu no século III em Narbonne (cidade que hoje fica na França), filho de pais oriundos de Milão (Itália).

São Sebastião entrou para o exército e se tornou primeiro capitão da guarda do Império Romano. Ele professava o cristianismo aos presos e aos companheiros de exército - o que era proibido. Denunciado por um colega do exército, foi preso e condenado à morte por flechadas, mas sobreviveu à execução.

Recuperado dos ferimentos, São Sebastião voltou a pregar o cristianismo e a converter militares e nobres, até ser capturado e morto por espancamento.