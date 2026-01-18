Jornalista da Jovem Pan News, André Miceli morre aos 46 anos

Miceli enfrentava um câncer de pâncreas, doença sobre a qual manteve discrição enquanto seguia em atividade

André Miceli (Reprodução/Redes Sociais)

O jornalista, apresentador e empresário André Miceli morreu na noite da sexta-feira, 16, aos 46 anos. A informação foi confirmada pela Jovem Pan News e por instituições com as quais ele mantinha vínculo profissional.

Miceli enfrentava um câncer de pâncreas, doença sobre a qual manteve discrição enquanto seguia em atividade.

Miceli também era CEO e editor-chefe da MIT Technology Review Brasil e atuava como professor e coordenador acadêmico dos cursos de Marketing da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Homenagens

Em nota, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) lamentou a morte de Miceli e destacou sua contribuição para o ensino e a pesquisa no Brasil, além de se solidarizar com familiares, amigos, colegas e alunos.

A MIT Technology Review Brasil também comunicou oficialmente o falecimento e destacou sua influência no setor de tecnologia.

Colegas do jornalismo, do meio acadêmico e do setor de tecnologia também publicaram homenagens nas redes. Uma delas foi feita pelo diretor da Jovem Pan News, Carlos Aros. “Meu amigo, obrigado por tudo”, escreveu.

O velório será realizado neste domingo, 18, no Cemitério Jardim da Saudade Sulacap, no Rio de Janeiro.