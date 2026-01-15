Resultado do Enem 2025 sai nesta sexta-feira (16); saiba como consultar

Provas do Enem 2025 (Angelo Miguel/MEC)

Os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 estarão disponíveis nesta sexta-feira (16), segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep). As notas individuais dos participantes poderão ser acessadas na Página do Candidato, recurso do site do Inep onde os candidatos conferem as informações mais importantes sobre a inscrição no exame.

Nesta sexta, serão divulgados os resultados apenas dos candidatos que fizeram a prova com a intenção de ingressar na universidade no ano de 2026. Estarão disponíveis as notas das provas de linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e redação.



As notas dos “treineiros”, pessoas que fazem a prova para adquirir experiência ou por outro motivo, devem ser liberadas em meados de março, de acordo com o Ministério da Educação (MEC).



Os estudantes podem usar as notas para ingressar no ensino superior por meio de uma vaga pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que oferece vagas em universidades públicas em todo o Brasil. As inscrições no sistema poderão ser feitas entre os dias 19 e 23 de janeiro. Também é possível aplicar para uma bolsa de estudo em instituições privadas de ensino pelo Programa Universidade para Todos (Prouni), com inscrições de 26 a 29 de janeiro, ou pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Além disso, o resultado também pode ser utilizado para inscrições em universidades no exterior, como em Portugal.