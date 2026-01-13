Flávio reclama de barulho de ar-condicionado perto da cela de Bolsonaro: "Estão torturando ele"

Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ( Foto: EVARISTO SA / AFP)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) chamou de tortura o barulho do ar-condicionado próximo à cela de Jair Bolsonaro na Superintendência da PF, onde o ex-presidente está detido desde o ano passado.

“Da sala de onde a gente conversa dá para ouvir bem o som do ar-condicionado muito alto […] Estão torturando ele o deixando 12 horas por dia com esse barulho”, declarou em conversa com jornalistas após visitar o pai.

Na ocasião, Flávio voltou a defender que Jair Bolsonaro possa cumprir sua pena em casa. “Isso não existe, é uma tortura que tem que mudar. Os advogados estão trabalhando para que ele possa ir para aquele lugar onde a lei determina que pessoas na condição dele tem que ir, que é uma domiciliar humanitária”.

Com informações da Veja.