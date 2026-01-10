Morre Manoel Carlos, autor de sucessos da teledramaturgia brasileira, aos 92 anos
Manoel Carlos morreu aos 92 anos neste sábado (10), no Rio de Janeiro. Ele é considerado um dos maiores autores da teledramaturgia brasileira
Publicado: 10/01/2026 às 20:18
Manoel Carlos é considerado um dos maiores autores da teledramaturgia brasileira (Foto: João Miguel Júnior/Globo)
Autor de inúmeros sucessos da teledramaturgia brasileira, Manoel Carlos morreu aos 92 anos neste sábado (10), no Rio de Janeiro.
Segundo o G1, a informação foi confirmada pela família, mas a causa da morte não foi revelada. Ainda de acordo com o portal, ele estava internado no Hospital Copa Star, em Copacabana, na Zona Sul da capital carioca.
Considerado um dos grandes autores de novela da televisão brasileira. Manoel Carlos escreveu sucessos como “Baila Comigo” (1981), “História de Amor” (1995), “Por Amor” (1997), “Laços de Família” (2000), “Mulheres Apaixonadas” (2003), “Páginas da Vida” (2006) e “Em Família” (2014), sua última novela na TV Globo.
Ele deixa duas filhas: a atriz Júlia Almeida e a roteirista Maria Carolina. O velório será fechado ao público e restrito à família e amigos íntimos.