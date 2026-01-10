Morre Isabel Veloso, influencer que compartilhava rotina com câncer, aos 19 anos

No último mês de outubro, passou por um transplante de medula e estava intubada na UTI do Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba (PR).

Morreu, neste sábado (10), a influenciadora digital Isabel Veloso, aos 19 anos. A jovem compartilhava sua rotina após ser diagnosticada com um Linfoma de Hodgkin, tipo de câncer no sistema linfático. No último mês de outubro, passou por um transplante de medula e estava intubada na UTI do Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba (PR).

Segundo o pai de Isabel, quem confirmou a informação, houve negligência neste último internamento: "Houve uma negligência muito grande por parte da hematologia, nós queremos uma resposta. A Isabel tinha vida, lutou bravamente. O que eu mais ouvi foi: não tem jeito", disse ao portal Quem.

Isabel deixa o marido, Lucas Borbas, e um filho de 11 meses, Arthur.