Com mais de 4 mil denúncias, Brasil registra maior número de denúncias de trabalho escravo em 2025

Segundo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, o número representa um aumento de 14% em relação a 2024

Diario de Pernambuco

Publicado: 09/01/2026 às 09:27

Evidências de trabalho escravo em município de Tocantins. Foto: Divulgação/

De acordo com dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), o Brasil registrou, em 2025, o maior número de denúncias de trabalho escravo e de condições análogas à escravidão da história.

Ao todo, foram 4.515 denúncias feitas ao longo do ano. Janeiro de 2025 concentrou o maior volume mensal já registrado, com 477 queixas.

Entre as situações denunciadas estão servidão por dívida, restrição de liberdade, trabalho escravo infantil, além de casos envolvendo adultos submetidos a jornadas exaustivas e condições degradantes de trabalho, conforme os registros do MDHC.

O novo recorde representa um crescimento de 14% em relação a 2024, quando o país já havia alcançado um marco histórico, com 3.959 denúncias.

Evolução das denúncias ao longo dos anos

No recorte dos últimos dez anos, os dados indicam uma queda significativa em 2017. A partir de 2020, é possível perceber um crescimento contínuo no número de denúncias, tendência que se mantém até 2025.

Confira os números de denúncias recebidas pelo Disque 100, canal gratuito do Governo Federal para o registro de violações de direitos humanos:

  • 2015: 1.106
  • 2016: 1.473
  • 2017: 724
  • 2018: 604
  • 2019: 508
  • 2020: 915
  • 2021: 1.918
  • 2022: 2.084
  • 2023: 3.430
  • 2024: 3.959
  • 2025: 4.515

* Com dados do g1.

