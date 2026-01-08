° / °
Brasil
Alerta

Molho de tomate com vidro: Anvisa manda recolher lote do produto

Molho de tomate Passata de Pomodoro Di Puglia, da marca Mastromauro Granoro, deve ter lote recolhido. Agência também mandou recolher suplemento alimentar

Diario de Pernambuco

Publicado: 08/01/2026 às 08:13

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa/Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento do lote LM283 do molho de tomate Passata de Pomodoro Di Puglia, da marca Mastromauro Granoro.

Com isso, o lote do produto teve a sua comercialização, distribuição, importação, divulgação e consumo suspensos.

O motivo da suspensão foi a informação do Sistema de Alerta Rápido para Alimentos e Rações de que o lote do molho de tomate importado para o Brasil continha pedaços de vidro.

A rede RASFF é uma ferramenta da União Europeia para a troca rápida de informações sobre riscos graves em alimentos e rações animais.

Outro produto que deve ser recolhido é o Neovite Visão, suplemento alimentar voltado para a saúde ocular, da empresa BL Indústria Ótica Ltda. (Bausch Lomb).

A ação fiscal atinge apenas os lotes 25G073, S25C004, S25C003, S25C002 e S25G072. Eles estão proibidos de ser comercializados, distribuídos, fabricados, importados, divulgados e consumidos.

Os referidos lotes foram fabricados com Capsicum annuum L. (fruto da páprica), ingrediente não autorizado em suplementos alimentares como fonte de zeaxantina. Além disso, a quantidade de Caramelo IV (caramelo processo sulfito-amônia) nos produtos está acima do limite permitido.

A empresa comunicou o recolhimento voluntário dos lotes. Isso ocorre quando a própria fabricante identifica irregularidades em seus produtos.

Ervas Brasil

Os suplementos de Vitamina C Sucupira com Unha de Gato Ervas Brasil e o Suplemento Alimentar Colesterol Ervas Brasil, da empresa Ervas Brasil Indústria Ltda., também foram alvo de ação de fiscalização sanitária e devem ser apreendidos. Os produtos não podem mais ser comercializados, distribuídos, fabricados, divulgados e consumidos.

A empresa não tem Licença Sanitária e nem Alvará de Funcionamento, e utilizou ingredientes não autorizados em alimentos. Além disso, faz divulgação irregular dos produtos, com falsas indicações terapêuticas, associando o seu uso a benefícios funcionais e de saúde, sem comprovação científica.
Medicamentos

A agência também informou a proibição de dois insumos farmacêuticos da Formus Magistral Comércio de Insumos Farmacêuticos Ltda. A empresa importou, de maneira irregular, o anabolizante estanozolol e o hormônio prasterona.

Estão proibidos, portanto, o armazenamento, a comercialização, a distribuição, a importação, a manipulação e o uso desses insumos.

Farma Vida
Outra empresa atingida pela ação fiscal foi a Drogaria Farma Vida de Janaúba Ltda. Com isso, a comercialização e a divulgação dos seus produtos estão suspensas.

O motivo da suspensão é o fato de a empresa estar anunciando e comercializando medicamentos manipulados, através de seu site de vendas on-line, sem prescrição médica. Esta prática não é permitida, conforme estabelece o item 5.14 do Anexo - Regulamento Técnico, que institui as Boas Práticas de Manipulação em Farmácias (BPMF), da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 67/2007.

Anvisa , molho , remédios
