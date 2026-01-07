Janela se desprende de ônibus e jovem morre após cair em rodovia

Vítima se apoiou em uma janela do veículo, que se desprendeu, fazendo com que ela caísse para fora do ônibus

Renata Yassu Nakama (Reprodução/Redes sociais)

Uma jovem de 26 anos morreu após cair da janela de um ônibus em movimento na rodovia SP-055, em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. O acidente ocorreu na última sexta-feira, 2, e a morte foi confirmada nesta segunda-feira, 5, após três dias de internação.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP), a vítima se apoiou em uma janela do veículo, que se desprendeu, fazendo com que ela caísse para fora do ônibus enquanto ele trafegava pela rodovia. A Sancetur, empresa responsável pelo transporte, foi procurada, mas não retornou.

Ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital de São Sebastião, mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado como queda acidental no 1º Distrito Policial de São Sebastião.

Em nota, a Prefeitura de São Sebastião lamentou a morte da jovem identificada como Renata Yassu Nakama. Segundo a administração municipal, o serviço de transporte coletivo é operado por empresa contratada, responsável pela conduta técnica, equipe e cumprimento dos protocolos de segurança.

A prefeitura informou ainda que a Sancetur já foi formalmente notificada e deverá apresentar esclarecimentos e documentação sobre a ocorrência, incluindo registros operacionais, procedimentos adotados após o acidente e medidas preventivas existentes. O município afirmou que mantém cooperação com os órgãos competentes e que adotará todas as medidas cabíveis caso sejam constatadas irregularidades.