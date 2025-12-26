Onda de calor: bloqueio atmosférico causa alerta em oito estados; saiba quais

Fenômeno faz com que as temperaturas fiquem até cinco graus acima do normal nas áreas afetadas

Praia em dia de forte calor no Rio de Janeiro (Tomaz Silva/Agência Brasil)

Um bloqueio atmosférico é a causa da forte onda de calor que afeta vários estados do Brasil neste final de ano. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo para todo o estado de São Paulo, Rio de Janeiro e partes de Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina. O fenômeno faz com que as temperaturas fiquem até cinco graus acima do normal para esta época do ano em todas estas áreas.

Veja as previsões para cada estado afetado:



São Paulo: Todo o estado de São Paulo está sob alerta de grande perigo. A capital paulista, o interior e o litoral devem ter temperaturas entre os 34ºC e 35ºC. À tarde, a capital tem muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Rio de Janeiro: Todo o estado do Rio de Janeiro também está sob alerta de grande perigo. A onda de calor atinge a capital do estado, toda a região metropolitana, litoral e interior. A temperatura deve chegar aos 39ºC. Há possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde.

Espírito Santo: A parte sul do estado está sob alerta vermelho. Temperatura em Cachoeiro do Itapemirim chega aos 34ºC. Sem possibilidade de chuva.

Goiás: Sul de Goiás nas proximidades das fronteiras de Minas e de Mato Grosso do Sul tem forte calor. Itumbiara terá calor de 34ºC. Sem possibilidade de chuva.

Minas Gerais: Calor intenso na região do Triângulo Mineiro. Temperatura em Uberlândia chega aos 33ºC. Sem chuva.

Mato Grosso do Sul: Calor atinge o leste do estado. Temperatura em Três Lagoas chega aos 36ºC. Sem possibilidade de chuva.

Paraná: As áreas noroeste e central do estado recebem forte calor. A temperatura em Curitiba, capital, chega aos 31ºC. Há possibilidade de chuva isolada na parte da tarde. Londrina terá 34ºC e possibilidade de chuva e trovoadas.

Santa Catarina: O alerta de grande perigo do Inmet também vale para o norte de Santa Catarina, atingindo a cidade de Joinville, onde a temperatura pode chegar aos 32ºC.