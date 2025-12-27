Brasil tem recorde antecipado em voos internacionais, com maior fluxo da história pelo 2º ano

Os dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) mostram que os voos domésticos também se aproximam de um recorde.

Movimentação no aeroporto de Brasília durante a véspera do Natal (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A aviação brasileira bateu, pelo segundo ano seguido, um recorde na movimentação de passageiros em voos internacionais antes mesmo do encerramento de 2025. No acumulado até novembro, 25,8 milhões de passageiros utilizaram rotas internacionais, superando o resultado de 2024, até então o melhor da série histórica, quando foram transportados 25 milhões em 12 meses.

Os dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) mostram que os voos domésticos também se aproximam de um recorde. Entre janeiro e novembro, foram 92 milhões de passageiros, pouco abaixo dos 95 milhões observados em 2019, até então o melhor resultado anual.

Com isso, a movimentação combinada de passageiros em voos domésticos e internacionais atingiu 117,7 milhões no acumulado de janeiro a novembro. O volume fica ligeiramente abaixo do recorde histórico de 118,7 milhões registrado em 2019.

A diferença tende a ser superada com o fluxo de dezembro. Considerando a média histórica, a estimativa é de que o último mês do ano acrescente mais de 12 milhões de passageiros à movimentação total de 2025.

Destaques

Entre os destinos internacionais, a Argentina liderou a movimentação de passageiros com o Brasil, com 4,3 milhões de viajantes, seguida pelos Estados Unidos, com 4,2 milhões, Chile, com 3,1 milhões, e Portugal, com 2,6 milhões.

O Aeroporto de Guarulhos concentrou cerca de 29% do fluxo internacional, com 14,9 milhões de passageiros, enquanto o Galeão respondeu por 10%, com cinco milhões.

Nos voos domésticos, Guarulhos também liderou a movimentação, com 27 milhões de passageiros, seguido por Congonhas, com 21,8 milhões, Brasília, com 14 milhões, Confins, com 11 milhões, e Galeão, com 10,7 milhões, considerando embarques e desembarques.

A Latam foi a companhia aérea com maior participação tanto no mercado doméstico quanto no internacional, respondendo por 38,5% e 18,5% da movimentação, respectivamente. Nos voos internacionais, a empresa foi seguida por Gol, com 9%, e pela portuguesa TAP, com 7,6%. A Azul ocupou a quinta posição, com 5 3%. No mercado doméstico, a Gol ficou em segundo lugar, com 31 2%, e a Azul em terceiro, com 30%.