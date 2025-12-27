PF cumpre 10 mandados de prisão domiciliar em operação contra condenados por trama golpista

Segundo a PF, os mandados estão sendo cumpridos nos Estados de Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Goiás, Bahia, Tocantins e no Distrito Federal.

Sede da Polícia Federal em Brasília (DF) (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Um dia após a tentativa de fuga do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal Silvinei Vasques, a Polícia Federal (PF) cumpre dez mandados de prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica, contra os outros condenados pela trama golpista. A medida atinge réus dos núcleos 2, 3 e 4 da tentativa de golpe. Filipe Martins, que foi assessor internacional do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), é um dos alvos.

Segundo a PF, os mandados estão sendo cumpridos nos Estados de Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Goiás, Bahia, Tocantins e no Distrito Federal. Ainda de acordo com a PF, o Exército Brasileiro participa das diligências.

Além da prisão domiciliar, foram impostas medidas cautelares como a proibição de uso de redes sociais, de contato com outros investigados, a entrega de passaportes, a suspensão de documentos de porte de arma de fogo e a proibição de visitas.

